Mas pide que el Consejo por la República sea "incubadora" de la unidad soberanista

El expresidente catalán Artur Mas ha llamado hoy a que el Consejo por la República sea una "incubadora" de la unidad soberanista que no se está logrando en otros ámbitos como la alcaldía de Barcelona, para la que sería "un grave error" llegar a presentar hasta cinco listas soberanistas, ha advertido.

En una entrevista en Catalunya Ràdio, Mas se ha referido al Consejo por la República que hoy presenta en Bruselas el expresidente catalán Carles Puigdemont y su sucesor, Quim Torra, con el apoyo de JxCat y ERC, pero no de la CUP.

En todo caso, Mas ha afirmado que este organismo privado creado en Bélgica, que cree que puede actuar como una "extensión" de la Generalitat, debería ser la "incubadora de la unidad" soberanista "que no es posible en todos los sitios", ha admitido, pero que en este caso se debe garantizar "sin excusas" en dicho consejo.

El expresidente catalán ha resaltado, por otro lado, que "no es función de los políticos pedir a los CDR si han de apretar o no" y así ha remarcado que él no habría hecho el llamamiento que hizo en este sentido Quim Torra.

A diferencia del presidente de la Generalitat, Mas no va a hacer un ayuno, pesa respetar las decisiones de los presos en huelga de hambre, una herramienta de protesta que ha rechazado que lleven a cabo para presionar a ERC.

Tras los intentos fallidos de articular una única candidatura unitaria soberanista para Barcelona con ERC, Mas ha advertido de que sería "un absurdo total" que tampoco hubiera una única lista del espacio que representa PDeCAT, JxCat y Crida Nacional per la República.

"Sería un profundo contrasentido pasar de la aspiración de una lista a cinco", ha advertido el exlíder de CDC y del PDeCAT.

Así se ha referido a la posibilidad que pueda acabar habiendo estas cinco candidaturas: Ernest Maragall (ERC), Neus Munté (PDeCAT), Ferran Mascarell (independiente), el vencedor de primarias abiertas impulsadas por la ANC (aún no se ha elegido) y un último aspirante bajo el paraguas de la Crida de Carles Puigdemont.