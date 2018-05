El Consejo de Seguridad discutirá dar protección internacional a los palestinos

El Consejo de Seguridad de la ONU debatirá una resolución que plantea crear una fuerza internacional para la protección de los palestinos tras la muerte de decenas de civiles a manos israelíes en las protestas de las últimas semanas.

Según dijeron hoy fuentes diplomáticas, el borrador fue distribuido este jueves a los quince Estados miembros de este órgano.

La propuesta, impulsada por Kuwait en representación de los países árabes, tiene muy pocas opciones de prosperar dado que Estados Unidos tiene poder de veto en el Consejo de Seguridad.

Washington, el gran aliado de Israel, ha defendido la actuación del Ejército israelí en la frontera de Gaza y ha bloqueado los intentos de que el Consejo de Seguridad se pronunciase oficialmente sobre lo ocurrido.

En el pasado, EEUU ha vetado en más de una ocasión resoluciones rechazadas por Israel, que ya ha dejado claro que está absolutamente en contra de esta propuesta árabe.

"Este vergonzoso borrador de resolución es una propuesta para apoyar los crímenes de guerra de Hamás contra Israel y los residentes de Gaza, que están siendo enviados a morir para preservar el poder de Hamás", declaró el embajador israelí, Danny Danon, en un comunicado.

Tras la distribución del texto por Kuwait, se espera que durante los próximos días haya negociaciones entre los países sobre su contenido.

Por ahora no hay ninguna indicación sobre cuándo podría haber una votación o si ésta llegará a ocurrir, dado que en ocasiones los promotores de resoluciones optan por no someterlas a un voto si saben que no van a salir adelante.

El martes, el embajador kuwaití, Mansur Al Otaibi, ya había adelantado que la intención de los países era impulsar una iniciativa para tratar de "dar protección internacional a los civiles" palestinos, dado que Israel no garantiza su seguridad.

La medida llega después de que unos sesenta palestinos muriesen este lunes a manos del Ejército israelí en las protestas en la frontera de Gaza por la situación en la Franja y el traslado de la embajada de EEUU a Jerusalén, mientras Israel justifica la acción de sus tropas como un intento de evitar que "terroristas" accedan a su territorio.