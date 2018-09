Consellera de Justicia dice que el Govern no se ha planteado liberar a presos

La consellera catalana de Justicia, Ester Capella, ha afirmado hoy que el Govern no se ha planteado el "escenario" de liberar a los posibles condenados por el 1-O.

"El Govern de Cataluña no está en este escenario y no se ha planteado este escenario", ha dicho la consellera a los periodistas tras reunirse con la ministra de Justicia, Dolores Delgado, tras lo que ha reiterado que este asunto "no se ha planteado" en el ejecutivo catalán.

Así lo ha asegurado después de las palabras hoy del presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, quien no ha descartado la opción de abrir prisiones si las sentencias por el "procés" no son absolutorias y ha dicho estar dispuesto a llegar "tan lejos como llegó" el expresident catalán, Carles Puigdemont.

A preguntas de si hoy ha hablado con Delgado de la posibilidad de que el Gobierno española plantee a la Fiscalía revisar los delitos atribuidos a los procesados por el 1-O, Capella ha indicado que a ella no le corresponde "decirle a la ministra de Justicia lo que tiene que hacer".

"Se perfectamente de lo que tengo que hablar con la ministra de Justicia del Gobierno del Estado español y obviamente no le tengo que decir qué indicaciones tiene que dar", ha insistido Capella.