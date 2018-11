La Constitución no es solo herencia del pasado sino "horizonte de aspiraciones"

Las nuevas generaciones no deben ver la Constitución Española de 1978 solo como "una herencia del pasado", sino "como el horizonte de sus aspiraciones para una vida mejor", según la declaración institucional aprobada hoy de forma conjunta por las mesas del Congreso, del Senado y del Parlamento de Canarias.

La declaración ha sido leída en el transcurso de una sesión solemne del Parlamento de Canarias por la presidenta de la Cámara, Carolina Darias, en un acto para conmemorar el 40 aniversario de la Constitución en el que han intervenido además la presidenta del Congreso, Ana Pastor, el presidente del Senado, Pío García Escudero, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo.

"Las generaciones nacidas en la España constitucional tienen sus propias aspiraciones y preocupaciones" y el esfuerzo colectivo de la época de la transición del que nació la Constitución "debe ser la guía" para que ahora "sepamos adoptar las mejores decisiones" y que la carta magna "siga siendo el referente normativo de nuestra convivencia", subrayó Carolina Darias.

Durante este acto solemne, la reciente aprobación de la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias por las Cortes fue puesto como ejemplo del espíritu constitucional que hace cuarenta años permitió la aprobación de la Constitución Española.

La presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, dijo que la trayectoria de Canarias en la España constitucional es un ejemplo del desarrollo autonómico integrador, porque el archipiélago "ha sabido desarrollar los instrumentos institucionales adecuados a la expresión de su personalidad colectiva" a la vez que contribuye junto a las demás autonomías, "a la empresa común de construir una mejor España".

Pastor destacó que el sistema autonómico "ha permitido abordar las necesidades de los canarios desde la proximidad, superando al fin los históricos problemas derivados de una insularidad que, gracias a la Constitución, ha perdido finalmente su connotación de distancia y de aislamiento".

También se refirió al avance que ha supuesto para Canarias el ingreso de la España constitucional en la Europa comunitaria, porque le permitió adquirir un estatus propio que reconoce sus particularidades geográficas.

El presidente del Senado, Pío García Escudero, dijo en su intervención que el pacto autonómico es parte inseparable del pacto constitucional y afirmó que "la indisoluble unidad de España se fortalece" en la autonomía política, el reconocimiento de las identidades territoriales y el autogobierno.

"El Estado de las autonomías es uno los mayores logros del Estado constitucional" y Canarias es prueba de que los sentimientos de identidad no son incompatibles con la unidad, sino que se refuerzan mutuamente,

"Canarias ha reformado su Estatuto de Autonomía en el marco de la legalidad y de un acuerdo amplio, el mismo espíritu de diálogo y consenso" que en 1978 hizo posible el nacimiento de la Constitución Española, subrayó.

El dialogo y el consenso han producido los mayores avances en los 40 años de historia constitucional, dijo García Escudero, quien lamentó que los mayores problemas han comenzado cuando se han abandonado esos principios y se han sustituido por el conflicto institucional y el "abierto desafío al Estado de derecho" que atribuyó "a los partidos independentistas".

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, señaló que el aniversario constitucional llega en un momento en el que el ambiente político en España está presidido por "el enfrentamiento, la crispación, la erosión institucional y el descrédito del diálogo político y de la política misma", por lo que es preciso "repensar la Constitución de 1978 y recuperar sus valores".

Para Clavijo, la Constitución no es un ámbito sagrado, sino "una herramienta de convivencia democrática que ha demostrado su utilidad durante los últimos cuarenta años".

Cualquier reforma constitucional "es imposible si no existe un debate abierto y transparente, si no se está dispuesto a la negociación, si no se entiende que el destino de todos es cosa de todos", defendió Clavijo.