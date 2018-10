Constructor asegura que nunca ha dado "ni un céntimo" al PP y no se explica por qué aparece en los 'papeles de Bárcenas'

Sánchez Domínguez, a cuyas empresas las administraciones gobernadas por el PP adjudicaron contratos por valor de 265 millones euros, ya negó en sus declaraciones judiciales haber donado mordidas por valor de 1,25 millones de euros a la 'caja b' del PP entre 2002 y 2009.

"AMISTAD PERSONAL" CON LAPUERTA

Durante su comparecencia en la comisión del Congreso que investiga la presunta financiación irregular del PP, Sánchez Domínguez ha admitido haber estado en alguna ocasión en la sede nacional del PP de Génova y tener "una amistad personal" con Álvaro Lapuerta, quien también fue tesorero del PP.

Pero el empresario malagueño, imputado y absuelto por el 'caso Mercasevilla, ha negado, como hiciera en sede judicial, haber hecho donación alguna al PP a cambio de que le adjudicaran contratos. "No he dado ni un céntimo nunca, ni al PP ni al PSOE", ha aseverado.

Preguntado entonces, tanto por Ciudadanos como por Unidos Podemos, por qué aparecía en los apuntes de Bárcenas, Sánchez Domínguez ha dicho desconocerlo porque ni tuvo "nada que ver" con la red Gürtel ni él ni su empresa ha pagado "nunca" a ningún partido político.

"BÁRCENAS MINTIÓ EN SUS APUNTES"

"Ni me lo explico ni me lo he explicado nunca. Pregúnteselo a quien lo ha escrito porque me gustaría saberlo", ha manifestado el constructor, quien ha pedido poner "en solfa" lo que diga Bárcenas, a quien no conoce pero de quien "se ha demostrado", según ha dicho, que "mintió" en sus apuntes y a quien ha acusado haber formado "todo este lío para salvarse él".

Ni Esquerra Republicana (ERC) ni el Grupo Mixto estaban ya en la comisión, por lo que no han intervenido, mientras que el PP. por boca de Eloy Suárez, ha vuelto a comparar a la comisión que investiga la financiación del PP en el Congreso con "un tribunal popular" con el que se persigue "desgastar al PP".

Pero también ha denunciado que ningún grupo parlamentario haya aportado "ni una sola prueba" que demuestre la relación entre la adjudicaciones públicas de los gobiernos del PP y las anotaciones de las anotaciones de Bárcenas.