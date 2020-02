Consuelo Ordóñez pregunta a Bildu si estuvo bien matar y la respuesta es que provoca "crispación"

Ordóñez ha comparecido este martes en sesión de trabajo en el Parlamento de Navarra, junto a Inés Gaviria, para informar sobre los datos recogidos en su 'Observatorio de la radicalización', un Observatorio, ha indicado Gaviria, que nació con "un doble objetivo de alertar del peligro que supone para las nuevas generaciones que se eleve a personas relacionadas con la banda terrorista a la categoría de héroes y denunciar este tipo de actos que humillan a las víctimas y a la sociedad".

Ha detallado que han documentado 83 actos en Navarra, en concreto, en 2017 y 2018 ocho homenajes públicos en la calle a "personas que salían de prisión tras cumplir condena relacionadas con ETA" o las 'jornadas de lucha' en Etxarri Aranatz "para acosar a la Guardia Civil". También ha indicado que "en fiestas populares se ensalza a ETA bien con pancartas o cantos u otro tipo de expresiones sobre ETA", y que "en manifestaciones se pide la amnistía para los presos, no el acercamiento, y sí es grave que se pida la impunidad".

Gaviria ha señalado que el primer homenaje que tienen registrado en Navarra fue en Ansoain a Mercedes Chivite y se ha referido y ha enseñado imágenes de otros como Iñaki Lerín, Montxo Barea, Mikel Oroz o Xabier Rey "cuando murió en la cárcel" o Iñigo Gulina. "Son en la vía pública, lo que es lo grave. Si fueran en un espacio privado no tendríamos inconveniente; es una manera de jactarse, de ensalzar a esa persona, eso es lo grave", ha dicho.

Ha afirmado que "las víctimas del terrorismo no crispan, no son un estorbo para la paz; el verdadero estorbo para la paz fue ETA, y sigue siendo ETA y los que son complacientes con lo que hizo ETA".

En su intervención, Consuelo Ordónez ha manifestado que "este tema de la radicalización nos preocupa" y ha preguntado al grupo parlamentario de EH Bildu "por qué se homenajea a aquellos presos de ETA que salen de la cárcel pero continúan estando orgullos de su pasado criminal y por qué se hacen en las calles".

Ha continuado que dichos homenajes "solo tienen una finalidad, que es jactarse en público de los crímenes que han cometido y son perfectamente conscientes del dolor y de la humillación provocan en las víctimas". "Se empeñan en seguir haciéndolos y en darles normalidad; ¿harían lo mismo con un violador o un asesino de mujeres o niñas?", ha preguntado.

Consuelo Ordóñez ha señalado que "tengo que oír cómo denominan a los asesinos de nuestros familiares, a dos asesinos de mi hermano que están en la cárcel, presos políticos y no lo son; están en la cárcel por haber asesinado a mi hermano". "No son presos políticos", ha insistido, para añadir que "si les homenajean lo hacen porque para ustedes les parece bien lo que hicieron". "Si piden la amnistía de los asesinos de nuestros familiares es porque consideran que matar estuvo bien y no tienen por qué estar en la cárcel", ha dicho.

Ha señalado a EH Bildu que les "anima" y "les damos una nueva oportunidad, atrévanse a decir, a liberarse de esa mochila tan pesada: ¿Estuvo bien matar? ¿Sí o no?".

Consuelo Ordóñez ha leído también la intervención de Ana Aizpiri, portavoz de Covite, que no ha podido acudir a la sesión el Parlamento, y ha comentado que "en Navarra muchos ciudadanos y en el País Vasco muchos ciudadanos han sido acosados por no haber compartido la ideología de la izquierda abertzale, les han hecho pintadas, campañas de persecución y asesinado". "ETA mató 42 en Navarra", ha indicado, para comentar que "hemos vivido este ambiente durante décadas, radicalizado, y no ha desaparecido".

Ha expuesto que "Covite ve como una asignatura pendiente hacer pedagogía para que se reconozca la maldad del uso de la violencia para la consecución de objetivos políticos y la falta de moral política de quienes defendieron el uso de la violencia". "No todos los medios valen para la persecución de los fines", ha dicho.

Consuelo Ordóñez leyendo el escrito de Aizpiri ha continuado que "Bildu tiene una tarea pendiente, deslegitimar el uso de la violencia, el asesinato como instrumento de acción política, denostrarlo". "No nos cansaremos a instarles a que lo hagan", ha dicho.

Según ha continuado, "nunca ha sido fácil para quien no compartía la idea de una gran Euskal Herria independiente y euskaldun. Y un ejemplo es Etxarri Aranatz, donde un vecino, Juan Nazabal, asesinó a otro Jesús Ulayar, al que quitó la vida porque no pensaba como él, porque no compartía la idea de independencia de Euskal Herria". "Y después se le nombró hijo predilecto a Nazabal y se hizo en la institución que debe servir a todos los ciudadanos", ha dicho Aizpiri, quien ha señalado que "con ese nombramiento la izquierda abertzale apoyó al asesino y lanzó el mensaje de que estaba bien matar". "Años más tarde Etxarri estuvo gobernado por Nafarroa Bai pero no retiró el hijo predilecto a Nazabal".

Ha pedido que "desde las instituciones, con la palabra, se sea punta de lanza en la lucha contra la radicalización, que no ha desaparecido". "Su herencia y su ideología están presentes; la desradicalización es tarea de todos los que rechazamos la violencia como instrumento de acción política", ha afirmado, para afirmar que "hay que desactivar la violencia, importan los discursos, importan los lemas; hay que desradicalizar a las mentes radicalizadas".

La portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha respondido a la exposición y preguntas de Consuelo Ordóñez que "si quieren buscar crispación, no va a ser con nosotros". Ruiz ha asegurado que no entrarán en "mentiras y manipulaciones" y que reivindica respecto a las víctimas que "todos tenemos derecho al reconocimiento y reparación."

El parlamentario de Navarra Suma Iñaki Iriarte ha indicado que "España es el único país de la UE en el que se homenajea a terroristas" y ha señalado que "tenemos que sanar ese radicalismo". "Y tenemos que hacer comprender a esa parte de la sociedad el daño que nos ha hecho su violencia", ha dicho.

La socialista Inma Jurío ha señalado que "desde el PSN no vamos a legitimar nunca la violencia de ETA y vamos a estar apoyando y respetando a las víctimas". Sobre los homenajes a terroristas, ha dicho que no los comparten porque "suponen humillación a las víctimas". "Tienen que cesar y hay que crear esa pedagogía en la sociedad", ha dicho.

Jabi Arakama, de Geroa Bai, ha mostrado su "apoyo y solidaridad" con las víctimas del terrorismo y ha señalado que "coincidimos con el abandono histórico que han sufrido las víctimas". "Somos favorables a que cualquier persona que salga en libertad sea recibida por sus seres queridos, pero hay recibimientos con puestas en escena determinadas que revictimizan a las personas que han sufrido la violencia terrorista por lo que deben hacerse en el ámbito de lo privado", ha indicado.