Corbyn insiste en elecciones anticipadas y en mandato renovado para el "brexit"

El líder del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn, insistió hoy en que su formación mantiene como "prioridad" la celebración de elecciones para desencallar el proceso del "brexit", pero, de no materializarse esta opción, apuntó que "todas las posibilidades siguen sobre la mesa".

Entre ellas, según señaló en un discurso en la ciudad de Wakefield (norte de Inglaterra), se encuentra la de "hacer campaña" por la celebración de un segundo referéndum.

Aunque Corbyn no descarta esa alternativa, subrayó de nuevo que unos comicios generales anticipados suponen la decisión "no solo más práctica, sino también más democrática".

"Esa votación daría al nuevo Gobierno un mandato renovado para negociar el 'brexit'", consideró el líder izquierdista, que auguró que el Ejecutivo conservador experimentará una "derrota histórica" el próximo martes en el Parlamento en la votación de su acuerdo de salida de la UE.

La probable no ratificación del acuerdo de "brexit" pactado con la UE "no solo representará el fracaso del liderazgo de la primera ministra, Theresa May, sino de todo el Partido Conservador", puntualizó.

Sobre la posibilidad de promover una moción de censura si finalmente el tratado de May no sale adelante en la Cámara de los Comunes, informó de que su partido la presentará "cuando crea que hay más posibilidades de éxito".

Corbyn reconoció que los laboristas no cuentan con el suficiente número de diputados para derrotar a la primera ministra, por lo que necesitarían el apoyo de parlamentarios de otras formaciones.

Entre los planes del principal partido de la oposición para encarar la salida del Reino Unido del bloque comunitario, prevista el 29 de marzo próximo, destacó la creación de una nueva unión aduanera y una relación "fuerte" con el mercado único comunitario.

"La alternativa propuesta por el Partido Laborista es práctica y alcanzable, y, claramente, tiene el potencial de recibir el apoyo suficiente en el Parlamento", agregó, porque, en contra de lo reiteradamente proclamado por los conservadores - y la propia UE-, "el acuerdo de May no es el único posible".

La Cámara de los Comunes inició ayer el debate sobre el tratado del "brexit", que será sometido a votación el próximo día 15.