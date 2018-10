Corbyn dice que los "tories" usarán el "brexit" para beneficiar a la banca

El líder del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn, advirtió hoy de que el Gobierno conservador usará el "brexit" para beneficiar "a los banqueros" y no a las comunidades empobrecidas que apoyaron la salida de la Unión Europea (UE) en el referéndum de 2016.

Corbyn criticó los presuntos objetivos de los "tories" en un comunicado difundido al comienzo de una visita a las circunscripciones electorales del centro de Inglaterra Ashfield, Bolsover y North East Derbyshire, que votaron por dejar la UE en un 69,8, un 70,8 y un 62,8 %, respectivamente.

"Yo hice campaña por la permanencia y la reforma (del bloque europeo) en el referéndum de 2016, pero entiendo perfectamente por qué muchas personas en antiguas comunidades mineras y de otro tipo votaron por salir, después de décadas en las que se extirparon de estas comunidades la riqueza, los empleos y las oportunidades", afirmó.

"Pero los 'tories' no van a usar el 'brexit' para reconstruir el Reino Unido", advirtió el líder socialdemócrata.

"Lo que quieren es utilizarlo para recortar los derechos y las protecciones (de los ciudadanos) e impulsar con turbocompresor su mercado libre con prioridad para los banqueros", dijo.

Corbyn mantuvo que el Reino Unido "dejará la UE", tal como se decidió en 2016, pero subrayó que el Partido Laborista no respaldará un acuerdo "pergeñado por un Gobierno 'tory' caótico y dividido, si va a hacer la vida más difícil para millones de personas".

El dirigente, cuyo partido discrepa también sobre la manera de enfocar el "brexit", aseguró que su objetivo en las negociaciones con Bruselas sería obtener "un nuevo acuerdo" que conservara las ventajas del mercado único y la unión aduanera y evitara la imposición de un frontera en la isla de Irlanda.

El Partido Laborista quiere que la primera ministra británica, Theresa May, convoque elecciones generales anticipadas si no logra un acuerdo con la UE o éste no es aprobado por el Parlamento, por lo que su estrategia pasa por conectar con el electorado.