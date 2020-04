Coronavirus. - Cs anima a Sánchez a hacer una "llamadita" a Felipe González si quiere reeditar los Pactos de la Moncloa

El secretario general de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha animado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a hacer una "llamadita" al expresidente socialista Felipe González con vistas a la reunión a la que ha convocado a los partidos de la oposición la próxima semana para tratar de impulsar unos nuevos Pactos de la Moncloa tras la crisis del coronavirus

Durante su réplica en el Pleno del Congreso que debate la prórroga del estado de alarma, Bal ha justificado esa llamada a González en la necesidad que conozca cómo se gestaron esos Pactos de 1977 con el fin de que los nuevos puedan "avanzar".

A su juicio, es fundamental que tanto el PSOE como el PP dejen atrás la "vieja política" del "y tú más", sobre todo cuando el virus se está cobrando la vida de miles de personas, y se impulse "una nueva política" basada "en el pacto, la unidad y el consenso", pero también en las "renuncias", como viene defendiendo el expresidente del Gobierno.

En este punto, Bal ha reiterado que Ciudadanos mantendrá su "mano tendida con exigencias" y será "leal" al Gobierno, mucho más, ha recalcado, que "algunos de sus socios" parlamentarios, entre los que ha citado a Esquerra Republicana (ERC) o Bildu. "Vengan con nosotros, no con los extremistas", ha enfatizado el dirigente de Cs, partido junto al que podrá luchar también en Europa en favor de los intereses del país.

El dirigente de la formación naranja ha defendido la necesidad de solucionar la crisis del coronavirus "con soluciones pragmáticas" para pedirle que "no se ampare" en la ideología para aplicar "los 10 mandamientos de la santa madre izquierda", y le ha reclamado que empiece a hablar con los partidos de la oposición para no tomar decisiones de forma unilateral y para que puedan estar informador por el Gobienro y no por las referencias del Consejo de Ministros del contenido de sus decretos leyes.