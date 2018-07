Correa reitera en un vídeo que las acusaciones en su contra son un complot

El expresidente ecuatoriano, Rafael Correa, insistió hoy en un vídeo publicado en su perfil de la red social "Facebook" en que las acusaciones en su contra y la orden de detención preventiva que le impuso el martes la Corte Nacional de Justicia de su país son "un total absurdo" y "un complot".

También calificó esas acciones de "gran montaje", pero se mostró convencido de que Ecuador no conseguirá su arresto ni extradición.

"No van a lograr la extradición, no van a lograr prisión, porque jamás lo va a permitir un país con un verdadero Estado de Derecho", afirmó el político, residente en Bélgica, quien resaltó que la población ecuatoriana no debe preocuparse por él, sino por "la patria, por cómo la están destrozando".

La corte suprema aceptó ayer la petición de la Fiscalía General de solicitar a la Interpol el arresto y extradición de Correa, tras haber desoído la medida cautelar de presentarse en Quito este lunes.

La jueza Daniella Camacho ordenó la prisión preventiva en una audiencia especial en la que se revisaban las medidas cautelares que se impusieron al exmandatario el pasado 18 de junio tras ser vinculado penalmente al caso del intento de secuestro del exlegislador Fernando Balda en Bogotá, en agosto de 2012.

El abogado Christophe Marchand, defensor en Bélgica del expresidente, aseguró hoy a Efe que no hay "nada en vigor" que permita arrestar en este momento al mandatario en ese país europeo.