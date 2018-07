La Corte Suprema de Justicia colombiana cita a Álvaro Uribe a una audiencia de conciliación

La Corte Suprema de Justicia de Colombia citó al expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) a una audiencia de conciliación por llamar en enero de este año "terrorista" al abogado Manuel Garzón, miembro del partido FARC.

"Me permito informarle que dentro del radicado de única instancia de la referencia, adelantada contra el senador Álvaro Uribe Vélez, se fijó el próximo martes 31 de julio de 2018 (...) como fecha para celebrar audiencia de conciliación", se lee en la citación de ese alto tribunal, publicada hoy por Garzón y que tiene fecha de ayer.

Garzón señaló en su cuenta de Twitter que "la defensa" de los derechos humanos y la participación política de la democracia son "labores legítimas, dignas y valiosas", e invitó a Uribe al "diálogo y la reconciliación".

Los hechos comenzaron en enero de este año cuando Uribe publicó en su cuenta de Twitter: "Parte de participación de terroristas en falaces acusaciones contra mi hermano", mensaje que acompañó con una imagen de Garzón en la que se detalla que era aspirante por la FARC a la Cámara de Representantes.

Garzón fue señalado así por Uribe a raíz de su participación en el juicio que se adelanta contra Santiago Uribe, hermano del expresidente, por su supuesta participación en la creación del grupo paramilitar "Doce apóstoles".

El abogado señaló a través de un comunicado de la FARC que Uribe "pretende desviar la atención de los gravísimos hechos por los cuales está siendo procesado su hermano Santiago y que también lo involucran a él según lo dicho por varios testigos".

Esta citación se suma a otra que la Corte Suprema de Justicia le hizo a Uribe para indagarlo por un caso de soborno y fraude procesal, la cual provocó su renuncia a su escaño como senador para el periodo legislativo 2018-2022.

"La Corte Suprema me llama a indagatoria, no me oyeron previamente, me siento moralmente impedido para ser senador, enviaré mi carta de renuncia para que mi defensa no interfiera con las tareas del Senado", escribió Uribe en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el alto tribunal explicó en un comunicado que ha recaudado "pruebas que condujeron a abrir investigación formal contra" Uribe y el representante a la Cámara Álvaro Hernán Prada, ambos del partido Centro Democrático, "para que respondan por los delitos de soborno y fraude procesal".