Cosidó (PP) reitera que no ha tenido "ningún tipo de contacto o relación" con el excomisario Villarejo

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado y exdirector de la Policía, Ignacio Cosidó, ha sido tajante este jueves al afirmar que no ha tenido "ningún tipo de contacto o de relación" con el excomisario José Manuel Villarejo y señala que el documento publicado en prensa hoy con registro de entrada en la Dirección General de la Policía y fechado en marzo de 2015 no iba dirigido a su persona y no tiene conciencia de haberlo visto anteriormente.