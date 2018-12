Cosidó acusa a Sánchez de desdeñar el Senado porque allí no le pueden salvar

El portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, ha acusado hoy al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de desdeñar el Senado porque en esta Cámara, en la que los populares no tienen mayoría absoluta, sus socios "separatistas y radicales" no le pueden "salvar" con sus votos.

Durante la comparecencia de Sánchez en el Senado, Cosidó ha reprochado al jefe del Ejecutivo que llegue a esta Cámara "tarde y mal" porque hace ya cinco meses que reclamaron su presencia, y ha lamentado que lo único que ha escuchado en su primera intervención haya sido un mitin electoral socialista.

A Sánchez, ha dicho el portavoz popular, el Senado "le molesta", y no solo porque no tiene mayoría en esta Cámara, porque "tampoco" cuenta con ella en el Congreso, sino porque aquí "no tiene la posibilidad de que sus socios de la otra Cámara -populistas, independentistas y batasunos- le salven sus iniciativas".

Además ha considerado que en este momento hay un consenso generalizado sobre la necesidad de que aumenten las funciones del Senado y por el contrario Sánchez quiera "sustraer" funciones a este órgano, como la de aprobar los objetivos de estabilidad y el techo de gasto.

"Déjeme que le recuerde que el Senado representa la soberanía nacional, como el Congreso, que tiene plenas funciones de control al Gobierno, como el Congreso" ha dicho Cosidó a Sánchez.

Y ha añadido que el Senado, además, es la única cámara parlamentaria de España a la que los representantes acceden con listas "abiertas y desbloqueadas", con lo que los senadores tienen, ha recalcado, "especial legitimidad".

En esta intervención, Cosidó ha considerado que Sánchez "ha fracasado" en todo cuanto ha intentado, y sobre todo, ha dicho, "ha fracasado en Cataluña".

Ha considerado que la política de "apaciguamiento" de Sánchez solo le ha servido para dar "rienda suelta a los más radicales" y "hacerles creer que España depende de ellos". "No señor Sánchez, como mucho dependen de sus promesas y sus compromisos personales hasta que deje de ser presidente", ha añadido.

Y le ha recordado que tiene un mandato del Senado -una iniciativa aprobada por esta Cámara- el de "requerir con urgencia" a la Generalitat el acatamiento de la Constitución y suspender la autonomía, y el de volver a ejercer el control de las finanzas públicas catalanas.

Además le ha recordado que mañana se debatirá también otra moción del PP para que el Gobierno asuma de inmediato el control de los Mossos ante el "grave riesgo de seguridad que se vive en Cataluña".

Ignacio Cosidó ha lamentado que Sánchez "prefiera mantener el diálogo con los que quieren romper España" y le ha acusado de "abandonar" a una mayoría de catalanes que se sienten españoles y ven "amenazados" sus derechos por el "nacionalismo más excluyente".