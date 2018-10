Cosidó se desvincula de Villarejo durante su etapa en la Policía y señala a su número dos y a Fernández Díaz

El portavoz del Grupo Popular en el Senado, Ignacio Cosidó, se ha desmarcado este martes del excomisario José Manuel Villarejo, al que solo saludó una vez en sus cinco años como director general de la Policía. Además, ha subrayado que las revelaciones que se están conociendo estos días --como la comida con el juez Baltasar Garzón y la ministra y entones fiscal Dolores Delgado--, es algo "previo" a su etapa al frente de ese cargo, que ocupó desde finales de 2011 hasta 2016.

"Al poco tiempo de llegar a la dirección de la Policía me encontré con Villarejo en la puerta de mi despacho, me saludó, y esa ha sido la única relación o encuentro que he tenido con él en los cinco años como director de la Policía", ha afirmado en una entrevista en Onda Cero, que ha recogido Europa Press.

Al ser preguntado si alguien le informó de las actividades extrapoliciales de Villarejo y sus empresas, Cosidó ha explicado que en un momento "determinado", que ha situado entre 2014 y 2015, hubo una información periodística que dio lugar a que se abriera una "información reservada" que puso de manifiesto "las empresas" que tenía el excomisario.

Según ha proseguido Cosidó, Villarejo alegó que había tenido "casi 10 años de excedencia en los años 80", que la mayoría de sus empresas se crearon en esa etapa y que se trataba de "una mera gestión de su propio patrimonio personal".

Eso sí, ha reconocido que en ese tiempo se inicia una investigación por parte de la Comisaría General de la Policía Judicial y de la unidad de Asuntos Internos que, en su momento, se remitirá a la Fiscalía. Sin embargo, ha señalado que es una denuncia "anónima" la que da lugar a la investigación que en este momento tiene procesado a Villarejo, en prisión preventiva desde hace varios meses por el caso Tándem.

El exdirector de Policía ha admitido que no vio el informe que realizó Asuntos Internos porque esos informes se hacen "normalmente" bajo investigación de la Fiscalía o de un juez. "Lo que supe es que hubo una remisión de un informe a la Fiscalía. El contenido del informe no lo conozco", ha manifestado.

Dicho esto, ha subrayado que "todo" lo que se está conociendo ahora es "previo" a su etapa al frente de la Policía. Además, ha agregado que Villarejo, tras sus 10 años de excedencia, asciende a comisario siendo ministro Alfredo Pérez Rubalcaba y se le destina a la Dirección Adjunta Operativa (DAO).

Cosido ha repetido varias veces que hay que lanzar un mensaje de confianza en la Justicia y el Estado de Derecho porque el excomisario está procesado ante un juez. "Al final quien comete un delito lo paga, sea quien sea y no hay nadie que esté por encima de la ley", ha resaltado.

Medalla al mérito policial

Además, ha dicho que no le consta que el ministro del Interior 'popular' Jorge Fernández Díaz contactase con Villarejo, si bien ha puntualizado que éste no le informaba de sus reuniones ni él controlaba su agenda. A su entender, que un ministro pueda llamar a cualquier funcionario de su Departamento para tratar un tema específico con él no es "inusual" en ningún Ministerio.

Ante el hecho de que se le concediera en 2009 la medalla al mérito policial con distintivo rojo a Villarejo, Cosidó ha admitido que esas medallas rojas, a diferencias de las blancas, son "selectas" y no pasan del centenar cada año. En este caso, ha continuado, la propuesta fue de su jefe directo, el comisario Eugenio Pino, y se la concedió el ministro del Interior.