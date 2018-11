Cosidó ve una "campaña" contra él para implicarle en el caso Villarejo

El portavoz del PP en el Senado y exdirector general de la Policía, Ignacio Cosidó, está convencido de que se ha puesto en marcha una "campaña" contra él basada en informaciones que "en muchos casos" no son ciertas ni "rigurosas" para tratar de implicarle en el caso del comisario José Manuel Villarejo.

Cosidó ha insistido hoy en que durante los cinco años que dirigió la Policía, entre 2012 y 2016, no tuvo relación alguna con Villarejo, y ha ironizado en un encuentro con periodistas que la relación "más íntima" que ha mantenido con él es la querella que le interpuso el policía ahora encarcelado.

Ha dejado claro que no piensa dimitir mientras siga contando con la confianza del líder de su partido, Pablo Casado, y ha enmarcado en el "juego parlamentario" la petición que en este sentido hizo la semana pasada el portavoz del grupo socialista, Ander Gil.

El senador del PP ha hecho hincapié en la inexactitud de una información que apunta a que él firmó el cambio de destino de un agente policial que había sido chófer del extesorero del PP Luis Bárcenas, cuando esa orden data de junio de 2017, "casi un año después de que yo hubiera dejado de ser director de la Policía".

Ese chófer habría sido captado como confidente por la Policía cuando él la dirigía, con la intervención de Villarejo, para hacerse con documentos comprometidos del tesorero del PP en el marco de una operación clandestina denominada Kitchen y cuyo alcance está investigando el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata.

Cosidó se ha desvinculado por completo de esta operación y no ha querido "hacer ningún tipo de conjetura" sobre los mandos que desde la Policía o el Ministerio del Interior pudieran haberla ordenado, y ha destacado que él no ordenó ni coordinó ningún dispositivo semejante porque no era su competencia, sino de Policía Judicial.

Ha insistido en que el asunto se está investigando en los tribunales, ha trasladado su "plena confianza" hacia estas pesquisas y ha pedido no hacer "prejuicios" y esperar a que los jueces dictaminen si hubo irregularidades y quién fue su responsable.

Tampoco ha querido poner nombres a los supuestos responsables de la campaña contra él que ha denunciado porque cree que "no es bueno especular" al respecto aunque tenga su propia opinión.

Ha explicado que entre las funciones del director de la Policía no estaba el ordenar o supervisar las gestiones que tenían que hacer los agentes, sobre todo si pertenecían a la Policía Judicial, porque trabajan exclusivamente a las órdenes de jueces y fiscales.

"Zapatero a tus zapatos", ha dicho a modo de resumen y ejemplo del talante con el que trató de dirigir la Policía durante cinco años, con Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior, de manera que a él no le correspondía supervisar "labores operativas".

Sus funciones, ha recordado, eran la de dirección, planificación, y estrategia global del cuerpo y "dotarle de los medios necesarios" pero, "en ningún caso", actuar como Policía Judicial y mucho menos en cuestiones del "ámbito operativo".

Ignacio Cosidó ha negado haber tenido conocimiento del contenido de los "papeles de Bárcenas" que se habrían conseguido extrajudicialmente gracias a la Operación Kitchen y que, según El Mundo, contienen pruebas de la caja B del PP en toda España.