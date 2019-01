Cosidó dice no le preocupa la desclasificación de papeles de 'Kitchen' e insiste: nunca tuvo "contacto" con Villarejo

MADRID, 18 8EUROPA 'PRESS)

El portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, ha asegurado que no está preocupado por la desclasificación de documentos del Gobierno relacionados con la llamada operación 'Kitchen' porque nunca ha tenido "contacto ni ningún tipo de relación ni verbal ni por escrito" con uno de los supuestos protagonistas de esa trama, el comisario José Manuel Villarejo.

En declaraciones a su llegada a la Convención Nacional del PP, Cosidó ha asegurado no conocer de primera mano las declaraciones en sede judicial este jueves de Villarejo ni lo que ha dicho sobre él. Kitchen es el nombre de la operación supuestamente montada desde el Ministerio del Interior, cuando Cosidó dirigía la Policía Nacional, para evitar que Villarejo perjudicara al PP y en la que se usaron presuntamente fondos reservados.

"No es la primera vez que vierte acusaciones contra mí, no solamente en medios de comunicación sino incluso en sede judicial". "Afortunadamente, han quedado en nada, por la sencilla razón de que no son verdad", ha recalcado.

Preguntado si ha dado nuevas explicaciones a la dirección nacional del PP o si se las han pedido, ha respondido que se verán esta tarde en la Convención de los 'populares'. Tampoco ha querido responder a las declaraciones de esta mañana de la vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, quien ha apuntado que se deberían asumir responsabilidades por la citada operación Kitchen.

"Uno de los valores del proyecto que representa Pablo Casado y de esta Convención es la unidad, cabemos todos, sumamos todos, todos somos necesarios. Hoy venimos a hacer una manifestación de unidad en el partido, no tengo más comentario que hacer", ha dicho.