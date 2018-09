Cospedal defiende que la venta de armas a Arabia Saudí cumple con los protocolos internacionales

La exministra de Defensa y exsecretaria general del PP, Dolores de Cospedal, ha defendido este lunes que Defensa cumple los protocolos internacionales "desde hace muchísimos años" en la venta de armas a países como Arabia Saudí. Las declaraciones llegan tras la polémica generada por la paralización de venta de 400 bombas de precisión a Arabia Saudí, ordenada por la actual ministra de Defensa, Margarita Robles.

En declaraciones en Onda Cero, recogidas por Europa Press, Cospedal ha reiterado que la venta a países como Arabía Saudí se realiza con "condiciones claras" sobre la utilización de las armas.

No obstante, la exministra ha señalado que corresponde a la actual titular de Defensa, Margarita Robles, "tomar decisiones" en relación a la política internacional y nacional. "Son las decisiones que tiene que tomar", ha recalcado.

La pasada semana los sindicatos de Navantia cortaron una carretera en Cádiz en protesta contra el Gobierno ante el temor de que Arabia Saudí revocase la compra en respuesta a la decisión del Ministerio de Defensa de paralizar la venta de 400 bombas de precisión.

TRASPASO DE PODERES CON ROBLES

Por su parte, Cospedal ha negado que no hubiera traspaso de poderes con la actual titular de Defensa, Margarita Robles, después de que en una entrevista la socialista dijera que no existió ese traspaso "en el sentido literal".

"Eso no es así", ha alegado Cospedal. "Le dejé notas explicando claramente los temas pendientes y me puse a su disposición para lo que quisiera y para hablar cuando me dijera", ha asegurado la diputada 'popular'.

Según la versión de la exministra, ella volvió a llamar por teléfono con Robles para reiterar su disposición a hablar de los temas pendientes en Defensa. "No recibí respuesta, pero sigo dispuesta", ha zanjado.