Cospedal contesta a Aznar: "El PP representa el centro-derecha español y ningún otro"

La secretaria general del PP y exminstra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha asegurado este miércoles que el centro-derecha "no está desarticulado" como ha manifestado el expresidente José María Aznar sino que es el Partido Popular el que lo representa, y "ningún otro" partido, en alusión a Ciudadanos (Cs). En cualquier caso, ha dicho que ella había dejado de opinar de las personas que "no se sienten vinculadas" ni "están comprometidas con el PP".

Así se ha pronunciado en diferentes entrevistas en Onda Cero, TVE y Telecinco, recogidas por Europa Press, después de que Aznar asegurara este martes -en la presentación del libro de Javier Zarzalejos-- que es "indispensable" la "reconstrucción" del centro-derecha en España, que ve "desarticulado". De hecho, se ofreció a colaborar para que eso sea posible desde su posición actual y no volviendo al primer plano de la política.

"Creo que el centro-derecha no esta desarticulado ni desunido sino que está representado por el Partido Popular y soy una convencida de ello", ha afirmado contundente la 'número dos' del Partido Popular, que ha señalado que "no está de acuerdo" con esas palabras de Aznar y que lo van a "demostrar".

RECUPERAR EL VOTO QUE FUE A Cs

En este sentido, se ha mostrado convencida de que el PP va a ser "capaz de recuperar" el voto que fue a Ciudadanos en las pasadas elecciones generales "vistos los comportamientos de unos y otros". "Todo eso se que lo vamos a recuperar y vamos a luchar por ello y por devolver la ilusión a ese votante de centro-derecha en España que tenía y que tiene en el Partido Popular su casa", ha manifestado en Onda Cero.

Después, en Telecinco, la secretaria general de los 'populares' ha insistido en que el centro-derecha tiene "un partido que le representa en España, que es el Partido Popular". Según ha agregado, su partido ha pasado por momentos "muy duros", ya que ha vivido "casos de corrupción" que han hecho "mucho daño" y ha tenido que afrontar una "profunda crisis económica", lo que produce "desgaste" al estar en el Gobierno.

"Pero nuestro propósito ahora es recuperar todos esos votos que se fueron a alguna otra formación política, que ha dicho que era de izquierdas, de centro-izquierda, de centro-derecha y queno sabe muy bien lo que es", ha afirmado, para añadir que hay que devolver a esos votantes "las ganas y la ilusión" de apoyar de nuevo al PP.

"NI ESTÁ ROTO EL CENTRO-DERECHA"

Dicho esto, ha rechazado que esté "roto" el centro-derecha y ha señalado que a partir de ahora lo que tiene que hacer su partido ante el congreso extraordinario de julio es "renovarse". "Yo no pienso que esté roto el centro-derecha, de ninguna manera, ni que haya que reconstruirlo", ha exclamado, para subrayar que el PP tiene "principios muy claros".

Cospedal ha indicado que Aznar ha lanzado una "opinión personal" de una persona que ha sido presidente del PP y presidente del Gobierno de España que "no se siente comprometido con el que fue su partido, según ha dicho él". "A partir de ahí, no tengo nada que decir. De las personas que no están comprometidas con mi partido, dejo de opinar", ha aseverado.

En cuanto a si Aznar sigue siendo militante del PP, Cospedal ha dicho que "figura como afiliado del PP". "A partir de ahí el compromiso personal de nadie no lo puedo juzgar", ha asegurado, para añadir que ella no se iba a poner a "opinar" sobre las palabras del expresidente del Gobierno.

Y en parecidos términos se ha expresado en TVE, al afirmar que desde el momento en que Aznar dijo que no está comprometido con el PP, ella ya no tiene que pronunciarse sobre esas palabras. "El PP representa el centro-derecha español y ningún otro", ha concluido.