Cospedal arropa a Casado en público y dice que puede ser un "magnífica opción" para dirigir el PP

La secretaria general del PP y exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha arropado este lunes públicamente a Pablo Casado en en encuentro informativo en Madrid, donde ha asegurado que el PP tiene que ofrecer un "proyecto ilusionante y un proyecto de futuro" a los españoles. Dicho esto, ha subrayado que el exvicesecretario de Comunicación del PP puede ser una "magnífica opción" para dirigir el partido.

Así se ha pronunciado a su llegada a la conferencia-coloquio de Pablo Casado organizada por el Fórum Europa, que ha presentado Adolfo Suárez Illana. Aparte de Cospedal, han acudido también el exministro de Justicia, Rafael Catalá; el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido; los vicesecretetarios del PP Javier Maroto y Andrea Levy; el candidato a presidir el PP José Ramón García-Hernández; el senador y expresidente de Baleres, José Ramón Bauza; y los disidentes venezolanos Antonio Ledezma y Leopoldo López, entre otros.

"Mi presencia aquí quiere decir que hoy el PP tiene que ofrecer a nuestros militantes y nuestros votantes un proyecto ilusionante y un proyecto de de futuro y creo que un PP fuerte y unido y un PP con covicciones tiene que estar preparado y tenemos que estar preparados para luchar por Epsaña y por los españoles. Y creo Pablo Casado puede ser para ello una magnífica opción y vamos a escuchar", ha manifestado Cospedal a los periodistas.

Cospedal quedó descabalgada de la carrera sucesoria el pasado 5 de julio, al lograr el 25,92% de los apoyos, por debajo de Soraya Sáenz de Santamaría (36,95%) y Pablo Casado (34,27%). En la última semana, la candidatura de Casado ya reconoció que trabajaba en estrategias conjuntas con el equipo de Cospedal y, de hecho, en los últimos días han apoyado públicamente al exportavoz del PP varios exministros que se alinearon en su día con la secretaria general, como Isabel García-Tejerina, Juan Ignacio Zoido o Rafael Catalá.

DESTACA LA INTEGRACIÓN DE CINCO CANDIDATURAS

En su discurso, Casado ha agradecido a Cospedal su "generosidad" y ha dicho que ambos pueden compartir "no solo equipos, sino principios, valores y una idea clara" de lo que "necesita el Partido Popular y España". "Mi jefa, mi amiga y referencia política indiscutible para mi", ha afirmado el exportavoz del PP.

Una vez más, el diputado abulense se ha presentado como la persona que mejor puede conseguir la integración en el PP y ha subrayado que ya ha sumado a su candidatura a cuatro candidatos: Cospedal, José Manuel García-Maragallo, José Ramón García-Hernández y Elio Cabanes. A su entender, esa integración es un "exponente máximo" de que la integración es posible si él gana el cónclave este fin de semana.

Al ser preguntada si el apoyo de Cospedal puede inclinar la balanza a su favor en el cónclave del este fin de semana, Casado no ha querido entrar en cifras y ha recordado que la exministra tuvo un "gran apoyo" de los afiliados en la primera vuelta de primarias. Dicho esto, ha apelado a un futuro del que ella, ha dicho, "debe seguir siendo parte".

"Es ella la que tiene que responder, pero considero imprescindible el papel que tiene que tiene seguir jugando María Dolores de Cospedal en el partido y en España", ha resaltado Casado, que ha dicho que "necesita" contar con "los mejores. En este contexto, ha situado también a personas como el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, al que también quiere tener "muy cerca".

Casado ha asegurado que aún no ha pensado en quién nombrará secretario general ni quienes serán los demás cargos del PP que formen parte de su Ejecutiva si gana este sábado y ha añadido que lo importante es que el PP siga "unido" y trabajando "conjuntamente". Así, ha dicho que si él no es el vencedor, ya dijo públicamente no querrá ser ni secretario general ni portavoz parlamentario ni liderará "corrientes internas".

"NEUTRALIDAD RESPETUOSA" DE RAJOY

Ante la posibilidad de que Rajoy pueda aprovechar su discurso para pedir una sola lista, Casado ha afirmado que el presidente del PP está teniendo una "posición impecable" y una "neutralidad respetuosa". "Los expresidentes del Gobierno son patrimonio de todos", ha afirmado, para agregar que Rajoy ha sido "leal" a todos, al partido y a España.

Tras el vídeo que ha circulado por redes sociales poniendo en cuestión que Soraya Sáenz de Santamaría pueda representar la renovación, Casado ha dicho que él "siempre" va de "cara" y ha rechazado que esa cinta proceda de su entorno. Según ha dicho, él está "durmiendo a pierna suelta" porque presenta un proyecto "humilde, cercano y de base" que no va "contra nadie". "Es bueno que esa integración se haga detrás de la votación", ha abundado, para añadir que la exvicepresidenta es "imprescindible" para el futuro del PP.