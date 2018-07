Cospedal: "No somos Ciudadanos, no somos un partido de televisión"

La precandidata a presidir el Partido Popular, María Dolores de Cospedal, ha afirmado hoy que, a diferencia de Ciudadanos, el PP no es un "partido de televisión", sino un partido "de la gente y de las juntas locales".

Además, Cospedal ha añadido hoy en su final de jornada de campaña para las primarias del PP, en un acto con afiliados en la sede de la organización en Zaragoza, que su partido también se diferencia del liderado por Albert Rivera en que son un "partido de muchos" y no "solo de él".

"No somos un partido de pensar en la chaqueta o en la camisa o cómo está más guapo él, porque esto es un partido de muchos", ha sostenido la precandidata.

María Dolores de Cospedal también ha hecho referencia al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, el primero en la democracia española que no ha ganado las elecciones, ha dicho, y que gobierna "con el apoyo de Podemos, de los independentistas y Bildu".

Para ella, Sánchez es presidente "gracias a los independentistas que han querido romper España", en unos momentos en los que, ha añadido, "la única manera de solucionar el problema de Cataluña es no cediendo a los chantajes y no dando más a los que no se van a conformar con nada".

"Hemos hecho muchas cosas buenas en España y otros se han llevado los votos, nos ha pasado en Cataluña, y de esto tenemos que aprender", ha argumentado la ex secretaria general del PP.

La candidata a liderar el Partido Popular también ha tenido palabras para el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, del que ha afirmado que pactó con Pedro Sánchez los apoyos de la formación morada en la moción de censura que le catapultó a la presidencia del Gobierno a cambio de Televisión Española.

"Es una vergüenza utilizar un medio público de todos los españoles para pagar la factura que Sánchez tiene con Podemos, para que lo convierta en un aparato de propaganda, de manipulación de generar odio y separación en España", ha sentenciado Cospedal.

Para la diputada popular supone "darle la televisión de todos para que la convierta en propaganda marxista-comunista y tengamos en vez de telediario un 'Aló Presidente' y 'La tuerka' en vez de Informe Semanal".

Para Cospedal se trata de "un ataque muy grave a la democracia española" por lo que ha abogado por la "pluralidad informativa y la libertad" y ha manifestado que ante estos "momentos críticos" su partido no puede callar, y tiene que "sentar postura", a pesar de estar "en un proceso de un debate interno".