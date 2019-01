Cospedal también acudirá a la Convención Nacional del PP, que según Maroto será la de "la unidad"

Este viernes, desde el PP se ha confirmado que la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, acudirá también a la Convención. Será hoy por la tarde, cuando está prevista la participación del ex presidente del partido y del Gobierno, Mariano Rajoy, y la presencia de la ex vicepresidenta del Ejecutivo Soraya Sáenz de Santamaría.

Rajoy tiene reservada una intervención en el programa de este viernes, una charla con la presidenta del Congreso, Ana Pastor, a media tarde. Se encontrarán en la Convención Santamaría y Cospedal, quienes fueron sus colaboradoras más estrechas en el Gobierno y el partido y a quienes derrotó Pablo Casado en las primarias por la presidencia del PP el año pasado.

Maroto ha visitado esta mañana las instalaciones en las que se celebra esta Convención, que durará tres días, y ha subrayado la presencia entre otros de Rajoy y también del expresidente José María Aznar. Será en días diferentes para mantener "picos de interés", ha justificado Maroto.

"Por fin en el PP sucede lo que en muchos partidos de Europa, que los ex presidnetes participan en las convenciones del partido sin excpeción y con normalidad", ha dicho Maroto al respecto.

El responsable de Organización ha apuntado también que en la Convención tendrá también una intervención protagnista el nuevo presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, aunque no ha querido adelantar cuándo ni en qué consistirá. La Convención no estaría "completa", ha recalcado, sin la participación de quien encabeza el cambio de gobierno en esa comunidad.

NUEVAS IDEAS

Javier Maroto ha querido destacar que en estos tres días se va a escuchar a distintas personalidades ajenas al PP que darán su punto de vista sobre asuntos de actualidad y a los que este partido quiere escuchar para elaborar después sus propuestas, aunque no las comparta por completo.

"La sociedad cambia y reivindica nuevas respuestas en nuevos ámbito", ha insistido el responsable de Organización del PP, que ha subrayado la necesidad de que su partido ponga el foco en nuevas respuestas "e incluso en la forma de dar esas respuestas".