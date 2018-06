Cospedal apuesta en Murcia por la experiencia y por no convertir al PP en un "facsímil" del Ciudadanos

La ex ministra de Defensa y candidata a la presidencia del PP nacional, Maria Dolores de Cospedal, ha apostado en Murcia por acometer una renovación en el Partido Popular pero sin dejar de lado la "experiencia", el conocimiento de las instituciones y el haber ganado elecciones como ella "humildemente" ha hecho "en Castilla-La Mancha, donde nunca antes habían ganado" los 'populares'.

"Los mayores de 45 años también tenemos derecho a la vida", ha reivindicado Cospedal, quien ha considerado que la renovación "no puede implicar que nos convirtamos en otro partido o querer ser una copia mala de Ciudadanos", porque "ellos son una copia mala del PP". Por ello, ha apostado por recuperar los "principios del partido" y que el PP sea el partido de "referencia" en el centro derecha del país.

"Nosotros no queremos gobernar a costa de lo que sea, eso se lo dejamos a Pedro Sánchez y a los socialistas", según ha remarcado Cospedal, quien ha arremetido también contra el hecho de que el Gobierno central sea el primero en democracia que ha salido adelante "gracias a los votos de los independentistas y de Bildu".

Cospedal ha hecho estas declaraciones en un encuentro con afiliados mantenido en el Casino de Murcia, donde ha apelado a su apoyo para ganar las elecciones a la Presidencia del PP nacional, pero ha rehusado hacer críticas al resto de candidatos. "Del 21 de junio tiene que salir un partido unido y no crear heridas que luego no podamos cerrar", ha señalado la ex ministra.

Durante su intervención ante decenas de cargos públicos y militantes del partido que han abarrotado la Sala del Casino, Cospedal también ha hecho una defensa del PP frente a la corrupción de "unos pocos" y la dureza del partido en la lucha contra esa "lacra", y ha aprovechado para abogar por un gran pacto nacional con el fin de que los ayuntamientos se ocupen de las competencias que realmente le corresponden.

Cospedal ha estado acompañada, entre otros, por el presidente del Gobierno murciano, Fernando López Miras, quien ha presentado a la candidata ante el público asistente. "Cospedal siempre ha estado al lado de la Región de Murcia, incluso cuando era difícil y suponía menos esfuerzo ponerse de lado", según López Miras, quien ha remarcado que el PP sigue ganando elecciones en la Comunidad de Murcia "gracias a gente" como la ex ministra.

