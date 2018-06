Cospedal: el PP no quiere ser una copia de C's ni gobernar como Pedro Sánchez

La candidata a la Presidencia del PP y exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha asegurado hoy que el PP no quiere ser una "copia de Ciudadanos" ni tampoco gobernar "como Pedro Sánchez".

María Dolores de Cospedal ha realizado esta consideración en un encuentro mantenido esta noche con los militantes y simpatizantes del PP ceutí en una sede totalmente abarrotada. "Nunca he visto esta sede así", ha dicho el presidente del PP de Ceuta y de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas, en la apertura del acto.

La candidata popular ha dicho que estas primarias "no son un proceso de una guerra interna sino para salir reforzados y salir dispuestos a ganar las próximas elecciones".

María Dolores de Cospedal ha comentado que España "está en uno de los momentos más difíciles con un presidente del Gobierno que lo es sin que lo hayan votado los españoles, sin ser si quiera diputado en las Cortes y que lo es porque le han apoyado para serlo aquellos que querían romper a España y que en su día estuvieron al lado de los terroristas".

La dirigente del PP ha dicho que está convencida de que España "necesita al PP porque somos el partido más importante de toda Europa y tenemos que ser fieles a nuestros ideales, principios y valores porque así seguiremos ganando todas las elecciones".

"No hay victoria si no se tienen valores y una ideología clara pero lo que no me gustaría es gobernar como Pedro Sánchez, porque no somos iguales", ha advertido.

María Dolores de Cospedal ha entendido que la renovación del PP "debe ser constante pero no se puede llegar para transformarnos en cosas que no seamos, no vamos a ser una copia de Ciudadanos porque somos el original y somos el referente del centro-derecha español".

Se ha referido a los casos de corrupción en el partido para comentar que "nadie puede darnos lecciones de lucha contra la corrupción porque la inmensa mayoría de la gente honrada de este partido sigue aquí y los que no lo eran están donde tienen que estar: en la cárcel" y ha dicho que estos casos "nos humillan a todos".

Ha advertido que de este proceso de primarias el PP "debe salir reforzado y que el día 21 de julio hay que salir preparados para ganar las próximas elecciones porque hay mucha inteligencia en este partido como para tirarla a la basura".

Sobre los otros candidatos populares ha comentado que "todos son buenos, sin excepción, nos estamos jugando mucho y estoy en Ceuta hoy porque me siento más en España que en ningún sitio".