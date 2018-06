Cospedal apuesta por renovar sin olvidar la experiencia: "Los mayores de 45 años también tenemos derecho a la vida"

La ex ministra de Defensa y candidata a la presidencia del PP nacional, María Dolores de Cospedal, ha apostado en Murcia por acometer una renovación en el Partido Popular pero sin dejar de lado la "experiencia", el conocimiento de las instituciones y el haber ganado elecciones como ella "humildemente" ha hecho en Castilla-La Mancha, donde nunca antes habían gobernado los 'populares'.

"Los mayores de 45 años también tenemos derecho a la vida", ha reivindicado Cospedal, quien ha considerado que la renovación "no puede implicar que nos convirtamos en otro partido o querer ser una copia mala de Ciudadanos", porque la formación naranja es "una copia mala del PP". Por ello, ha apostado por recuperar los "principios del partido" y que el PP sea la formación de "referencia" en el centro derecha del país.

"Somos el partido más grande de España y de Europa; somos el partido que más ha hecho por este país; y siempre que hemos gobernado a España le ha ido bien", según Cospedal, quien cree que "es muy importante conocer las instituciones, tener experiencia en el Gobierno, y saber lo que es un ayuntamiento, una comunidad autónoma, el Estado, lo que son los ministerios: haber gobernado".

"Creo que es muy importante porque España no está para experimentos", ha aseverado la ex ministra. "Nosotros no queremos gobernar a costa de lo que sea, eso se lo dejamos a Pedro Sánchez y a los socialistas", según ha remarcado Cospedal, quien ha arremetido también contra el hecho de que el Gobierno central sea el primero en democracia que ha salido adelante "gracias a los votos de los independentistas y de Bildu".

A este respecto, ha recordado que el ex presidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, ya dijo el otro día al Partido Socialista y a Pedro Sánchez que "estaba gobernando gracias al apoyo de los independentistas". Pues bien, Cospedal ha recordado que ETA "no pudo acabar con España" y Puigdemont y Quim Torra "tampoco lo van a conseguir".

"TIENE QUE SALIR UN PARTIDO UNIDO"

Cospedal ha hecho estas declaraciones en un encuentro con afiliados mantenido en el Casino de Murcia, donde ha apelado a su apoyo para ganar las elecciones a la Presidencia del PP nacional, pero ha rehusado hacer críticas al resto de candidatos. "Del 21 de junio tiene que salir un partido unido y no crear heridas que luego no podamos cerrar", ha señalado la ex ministra.

La ex ministra ha dicho sentirse "abrumada y emocionada" durante su intervención ante decenas de cargos públicos y militantes del partido que han abarrotado la Sala del Casino en la que ha tenido lugar el acto, entre los que se encontraba el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, y el alcalde de Murcia, José Ballesta, entre otros.

Al comienzo de su intervención, ha reconocido que ella también se vio "sobrepasada" por los acontecimientos que tuvieron lugar a consecuencia de la presentación de la moción de censura que desalojó de la Moncloa al ex presidente Mariano Rajoy, quien cree que será reconocido "en muy poco tiempo" como "el mejor presidente que ha tenido España", lo que le ha valido una cerrada ovación por parte de los asistentes.

En este sentido, ha considerado que el PP está "acostumbrado a sufrir" y considera que esta circunstancia es una "oportunidad" para los 'populares', ahora que los militantes pueden votar por primera vez a los precandidatos y "podemos decidir entre todos lo que queremos que sea el partido".

Por otro lado, ha hecho una defensa del PP frente a la corrupción de "unos pocos" y la dureza del partido en la lucha contra esa "lacra". Se trata, añade, de casos que "nos indignaron a todos" y que situaban a las siglas del partido "en un lugar injusto que no nos merecíamos", ya que se trata de una formación "llena de gente honesta". Hoy, ha remarcado que todos los protagonistas de esos casos de corrupción "están fuera del PP y muchos entre rejas, donde deben de estar".

Cospedal ha señalado que el acto que ha protagonizado este lunes en Murcia es "especial" porque ella siempre ha venido a Murcia a "defender el partido y decir lo que hacen mal los otros". En este caso, ha señalado que no puede decir "nada malo" de sus compañeros porque, en caso contrario, "no saldremos adelante", ha advertido.

PACTO NACIONAL SOBRE COMPETENCIAS

La ex ministra ha señalado que ha decidido presentar su candidatura, en primer lugar, porque cree que el PP "merece la pena" y es el "referente del centro derecha" en el país. Ha explicado que el partido siempre se ha caracterizado por defender con "pasión y convicción" valores como el de la "libertad, la iniciativa privada, la cultura del esfuerzo, la solidaridad interterritorial y el patriotismo constitucional".

Cospedal ha reivindicado esos valores que "están en el ADN del partido y que, "a veces, han quedado aparcados porque era necesario pactar" con otras formaciones, tal y como ha admitido.

Por otro lado, Cospedal ha criticado que los ayuntamientos asumen frecuentemente competencias que no les son propias, para las que no tienen presupuestos y que dependen de otras administraciones, al igual que sucede con las comunidades autónomas, que se hacen cargo de tareas del Estado.

Frente a ello, ha propuesto un gran pacto nacional para que los ayuntamientos "se ocupen de lo que les corresponde y las comunidades autónomas asuman sus tareas", ya que "el dinero público es de los contribuyentes y hay que administrarlo bien". Asimismo, ha dicho ser defensora de la autonomía municipal y ha abogado por dar "más libertad a alcaldes y concejales".

"COSPEDAL SIEMPRE HA ESTADO AL LADO DE LA REGIÓN"

Cospedal ha estado acompañada, entre otros, por el presidente del Gobierno murciano, Fernando López Miras, quien ha presentado a la candidata ante el público asistente. "Cospedal es una persona que ha apoyado a la Región de Murcia, que me ha apoyado a mí, y que en los momentos más difíciles siempre estuvo a nuestro lado", tal y como ha señalado el jefe del Ejecutivo autonómico.

"Creo que es importante escuchar y compartir una mañana con alguien que ha hecho tanto por este partido y por esta Región también", según López Miras, quien ha remarcado que el PP afronta un proceso "democrático, limpio y transparente" con el que "ganará el PP". Y si gana el PP, ha dicho "gana España y la Región de Murcia.

A su juicio, para gobernar instituciones "es importante tener ideales", y la ex ministra ha demostrado que "tiene las ideas claras". Ha reconocido que "a veces no era fácil estar a nuestro lado, sino ponerse de perfil y dejarnos solos, pero ella siempre ha estado con nosotros y hoy, gracias a líderes como Cospedal, hoy sigue gobernando el PP en la Región y encabezamos el crecimiento económico".

Finalmente, López Miras ha apostado por políticas más modernas y renovación, pero "sin avergonzarnos de unas siglas, las del PP, esas a las que representa María Dolores de Cospedal".