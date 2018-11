La exsecretaria general del PP y exministra de Defensa María Dolores de Cospedal baraja su reingreso como abogada del Estado tras dejar la política, según han informado a Europa Press fuentes próximas a la 'exnúmero dos' de Mariano Rajoy.

Cospedal ha presentado formalmente este jueves la renuncia al escaño que hasta ahora ocupaba en el Congreso de los Diputados. Su lugar en la Cámara Baja lo ocupará Francisco Vañó, número cuatro en la lista del PP que concurrió en las últimas elecciones generales por la provincia de Toledo.

La exministra se ha informado este jueves de las condiciones para volver a su puesto de funcionaria pero aún no ha tomado una decisión, ya que quiere valorarlo en los próximos días, según han indicado las fuentes consultadas.

Cospedal se plantea esa opción de reingresar como abogada del Estado una semana después de anunciar su marcha de la política tras la polémica por las grabaciones del excomisario José Manuel Villarejo que difundió el digital 'Moncloa.com'.

UN PASO QUE LA "DIGNIFICA"

Fuentes cercanas a Cospedal han señalado, ante esa posible vuelta a la Abogacía del Estado, que sería un paso que la "dignifica", en línea con la actuación del expresidente Mariano Rajoy, quien volvió también a su plaza de registrador de la propiedad tras la moción de censura liderada por Pedro Sánchez.

Sin embargo, otras fuentes consultadas por Europa Press no descartan que Cospedal pueda irse a la empresa privada y apuntan a que ahora podría estar obligada a solicitar su reingreso como funcionaria tras más de una década dedicada a la política.

Cospedal --nacida en Madrid en 1965 aunque con raíces en Albacete-- empezó como abogada en 1992 en el Ministerio de Obras Públicas, después pasó por el Ministerio de Asuntos Sociales y más tarde por el de Trabajo. En 2002 fue designada subsecretaria del Ministerio del Interior.

En ese momento comienza su carrera política. Primero como consejera de Transportes e Infraestructuras con Esperanza Aguirre en 2002 y, pocos años más tarde, Mariano Rajoy la nombra líder del PP de Castilla-La Mancha, una comunidad de la que sería presidenta regional entre 2011 y 2015. En junio de 2008, Rajoy la eligió además secretaria general del PP, un puesto que ha mantenido hasta el pasado mes de julio.

SU COMUNICADO DE DESPEDIDA

Cospedal difundió el miércoles pasado un extenso comunicado a través de su cuenta de Twitter en el que defendió su actuación porque no hizo "nada" de lo que sienta avergonzada" y solo procuró conocer, "dentro de los límites de la ley", la "problemática" que vivía entonces el partido, tras estallar el 'caso Gürtel'. Además, señaló que su única equivocación fue pedir a su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, que le ayudara en la "interlocución" con el ahora expolícía.

Y después de la crisis interna que habían provocado los audios de Villarejo, la exministra pidió al PP que ahora dirige Pablo Casado que defienda a los suyos cuando son "atacados". "Siempre he creído que un partido que no es capaz de defender a los suyos cuando están siendo injustamente atacados no puede esperar que los ciudadanos confíen en él", advertía en esa despedida.