Cospedal no cree en fusiones con otros para ser referente del centro-derecha

La candidata a la presidencia del PP, María Dolores de Cospedal, ha dicho hoy en Ávila que no cree que su formación tenga que fusionarse con otros partidos para que el Partido Popular sea "el referente del centro derecha".

Tras varios actos por España, De Cospedal ha cerrado este día de la campaña de primarias en Ávila con un encuentro con afiliados en la abarrotada sede de el PP abulense, que cuenta con sus dos diputados, Pablo Casado y José Ramón García-Hernández como precandidatos a la presidencia del partido.

En su intervención, la exministra de Defensa ha reivindicado al PP como "el único partido con una idea clara de España", para después enorgullecerse del "legado" de una formación a la que ha reconocido que han hecho "mucho daño unos sinvergüenzas" que "se aprovecharon" de él.

Frente a ello, ha repasado algunos de los logros del Partido Popular durante sus años de gobierno, para después señalar frente a quienes "reniegan de su pasado" en esta formación: "Yo no reniego del pasado del PP, porque hay muchas cosas que hemos hechos mal, pero también hemos hecho muchas bien".

Respecto al proceso de primarias, ha comentado que el actual es "un momento de oportunidad, como lo son todas las crisis", siempre que "uno acierte en lo que tiene que hacer".

En el marco de esta "nueva etapa" de la que a su juicio el PP "debe salir reforzado", María Dolores de Cospedal se ha referido al día siguiente al del congreso y ha dicho que "el día 22 tenemos que salir a degüello a ganar elecciones".

"Para eso, necesitamos que el partido esté fuerte, sólido y unido y que no se abran heridas que no se puedan cerrar. Es lo que os pido a todos", ha apuntado ante los militantes abulenses del PP De Cospedal, para después subrayar la necesidad de "salir con moral de victoria" de este proceso tras el que "hay que recuperar a mucha gente que se quedó en el camino".

En su discurso, ha señalado que en este proceso en el que se encuentra el PP "renovar no es sólo cambiar de caras", porque los que se presentan son "caras muy conocidas desde hace mucho tiempo" y ha argumentado que, en su opinión, la renovación consiste en "la aspiración de estar mejorando constantemente".

Bajo su punto de vista, la renovación tampoco es "transformarse en un partido" que no es el PP, de ahí que haya sostenido: "Yo no quiero ser de un partido que se quiera parecer a otro".

"Nosotros no somos Ciudadanos. No somos un partido de protagonismos personales, sino de gente", ha defendido María Dolores de Cospedal, para después hacer referencia a los 40 años de un Partido Popular que es "un referente del centro-derecha en España" y que por eso, a su juicio, no tiene que "fusionarse con ningún partido".

Asimismo, ha señalado que al Partido Popular "no le hace falta transformarse en algo que no es para ganar elecciones", porque ya lo ha hecho.

Jugando con los 40 años del partido, De Cospedal ha sostenido que "renovarse no es sólo caras o voces nuevas, porque los de más de 40 también tenemos derecho a la vida (...) A ver si ahora la experiencia en este partido no va a contar".