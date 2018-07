Cospedal garantiza que el PP "dará la patada a los que vienen a hacerse ricos" a la política

"Daremos la patada a los que vienen a hacerse ricos, los expulsaremos de nuestro partido", aseveró durante un acto de campaña interna en la capital grancanaria para promover su candidatura a presidir el partido.

Así, sostuvo que lo ocurrido en el PP es una cuestión de "sinvergüenzas" que lo que han conseguido es "mancillar el nombre del PP".

"NO VAMOS A VOLVER A CONSENTIR QUE NOS HAGAN ESO"

"No vamos a volver a consentir que nos hagan eso. No vamos a tener que pedir perdón nunca más", sostuvo la que fue hasta su candidatura secretaria general del PP. Así, sostuvo que los problemas del PP "no son una cuestión de partido sino de personas".

Además, defendió empoderar de nuevo al PP como el partido de centro-derecha que es, "sin ningún complejo y con mucho orgullo": "Vamos a defender nuestros principios en el frontispicio y para siempre", sentenció.

ESPAÑA, "UN FUTURO BRILLANTE"

Para concluir, resaltó que su aspiración y la de todo el partido debe ser "llegar al corazón de los españoles" y trasladarles que España tiene un "brillante futuro" por delante si se hace "lo que" hay "que hacer".