Cospedal promete que el PP "no deberá pedir perdón nunca más" por corrupción

La candidata a presidir el PP María Dolores de Cospedal ha prometido hoy firmeza para que la corrupción no vuelva "mancillar el buen nombre" de su partido y "dar la patada" a quien pretenda enriquecerse a su costa, para "no tener que pedir perdón nunca más" .

En un acto de campaña de las primarias celebrado en Las Palmas de Gran Canaria, De Cospedal ha defendido que renovar el PP "no pasa por dejar de ser el PP", ni por transformar el partido "en lo que no es", sino que "renovar consiste en dejar bien claro a todo el mundo que, literalmente, vamos a dar la patada a quien venga aquí a enriquecerse".

La secretaria general de los populares ha reconocido que la corrupción "ha hecho daño" al PP, le ha restado "muchos apoyos", y a ella, en concreto, le ha obligado en ocasiones a explicar "lo que no se puede explicar".

"En este partido nunca más vamos a consentir que nos hagan eso. Hemos pedido perdón muchas veces, pero no vamos a tener que pedirlo nunca más", ha señalado.

La número 2 del PP en los últimos años ha subrayado que la mayoría de los acusados por corrupción que tenían relación con su partido están fuera de él "hace mucho tiempo" y, en algunos casos, se encuentran en prisión, pero no deja de reconocer el daño que les ha hecho el comportamiento "de algunos sinvergüenzas".

"A mí me he ha tocado muchas veces (pensar) cómo les explico yo esto a compañeros del partido que trabajan tanto en tantos sitios, desde el pueblo más chiquitito de España, hasta la presidencia de comunidades autónomas. ¿Cómo les explicas tú esto? Esto no se puede explicar", ha confesado.

María Dolores de Cospedal ha insistido en que renovar el PP "es aprender de los errores y también de lo que se ha hecho bien", no simplemente "cambiar caras", y ha pedido a los militantes que tengan claro a la hora de votar que el objetivo del partido debe ser volver al Gobierno cuanto antes.

"Y nosotros ganamos cuando somos el PP, no cuando intentamos transformarnos en lo que no somos", ha añadido la dirigente popular, antes de sentenciar: "Nosotros no somos Ciudadanos".

En la misma línea, ha animado al PP a ser fiel a los principios que le distinguen como partido, a no perder su identidad y a presentarse "sin ningún complejo" como "el partido del centro derecha español".

De Cospedal también ha reconocido que, quizás por "no haber comunicado bien" su acción de Gobierno, "hay mucha gente" que les hace este reproche: "No habéis defendido bien principios que son tan nuestros como la unidad de España. Sí, habéis aplicado el 155, pero al final ha ganado Ciudadanos en Cataluña".

"Ahora tenemos una oportunidad. Nos han echado del Gobierno de forma injusta, pero tenemos la oportunidad de rehacernos como partido. Tenemos que decirle de toda esa gente que estuvo con nosotros y un día se fueron que esta es su casa", ha añadido.

La candidata a suceder a Mariano Rajoy ha recalcado que ella "sabe ganar elecciones" y ha recordado que, de hecho, llevó dos veces al PP a la victoria en una comunidad donde nunca antes las urnas le habían sido favorables, Castilla-La Mancha. "Y yo quiero ser presidenta del Gobierno", ha apostillado.

En su intervención, De Cospedal también ha criticado las "facturas" que, a su juicio, está pagando el presidente Pedro Sánchez a los partidos que apoyaron la moción de censura, en forma de traslado a cárceles de Cataluña de "los golpistas" del "procés", de acercamiento al País Vasco de etarras que cumplen condena o de nombramientos en RTVE que pueden favorecer a Podemos.

"Espero que no conviertan TVE en 'Aló presidente' (el programa de la TV venezolana que hizo célebre Hugo Chávez y que continuó Nicolás Maduro). En Canarias sabéis bien de qué hablamos cuando hablamos de Venezuela", ha apuntado.

Así mismo, se ha referido a los problemas aducidos por Fomento para no aplicar de inmediato el descuento del 75 % para los residentes en las islas en los vuelos con la península.

En este sentido, ha recordado que su partido ya demostró el año pasado que ese descuento se puede aplicar con carácter inmediato y lo hizo con los vuelos internos entre islas.