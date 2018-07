Cospedal recuerda que la segunda vuelta en las primarias forma parte de las reglas del juego

La exministra de Defensa y precandidata a presidir el PP, María Dolores de Cospedal, ha recordado este miércoles que la segunda vuelta en las primarias forma parte de las reglas del juego. Además, ha dicho que no conoce "juego sucio" en la campaña electoral interna para presidir el PP y ha agregado que, si alguien tiene dudas, presente una denuncia ante la comisión organizadora (COC) del congreso del partido.

"Desde luego no conozco ese juego sucio", ha manifestado Cospedal en sendas entrevistas en La Sexta y en Telemadrid, que ha recogido Europa Press. Además, ha destacado que el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha "desmentido tajantemente" que haya presionado a miembros del PP para que la voten a ella.

A su juicio, no hay "tensionar" y "forzar" a los afiliados porque no se pueden "abrir fracturas que el 21 de julio" no se puedan cerrar. Por eso, ha insistido que el que piense que "eso está sucediendo debe ponerlo en conocimiento de la comisión organizadora".

"CONFUSIÓN INTERESADA"

Al ser preguntada si el candidato que gane este jueves en las votaciones será el sucesor de Mariano Rajoy, de forma que el resultado deberá ser asumido por los compromisarios, Cospedal ha criticado que se pretenda que la segunda vuelta no exista y se cambien las reglas del juego.

Tras explicar que los compromisarios "también son votados por los militantes", ha advertido de que se está introduciendo "cierta distorsión o confusión interesada a mucha gente" porque los compromisarios o delegados también son "representantes" de los afiliados.

En este sentido, ha señalado que el proceso del PP se parece a las elecciones francesas, de forma que solo pasan a segunda vuelta dos candidatos. Si hay afiliados que se quedan si su candidato, ha proseguido, "quizá esas personas reubiquen su voto" en el mismo cónclave. En su opinión, eso "está dentro de las posibilidades".

Cospedal ha recalcado que hay que "respetar el procedimiento y las reglas del juego una vez que ha comenzado la partida". Además, ha dicho que si ella es la vencedora apostará por la integración y contará "con todos".

Preguntada a quién preferiría si ella no gana estas primarias, no ha querido revelar ningún nombre y se ha limitado a decir que "quien tenga más apoyos". "Y detrás de quien gane me pondré como una militante más para ayudar a mi partido y que el PP gane las elecciones", ha manifestado, para resaltar que ella no tiene "rivalidad histórica con nadie", en alusión a la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.

"NO TENGO NINGUNA NECESIDAD DE TENER NINGÚN CARGO"

Sobre si seguirá en política en caso de no ganar, ha dicho que seguirá en el PP y ha recordado que es diputada por Toledo. "Ayudaré al PP como se me pida, en un sitio o en otro", ha subrayado, para añadir que ella no tiene "ninguna necesidad de tener ningún cargo".

Además, la exministra de Defensa se ha mostrado partidaria de celebrar un debate a dos si está entre los dos aspirantes que pasen el corte y ha agregado que estará "a lo que diga la comisión organizadora".

LAS PALABRAS DE AZNAR

Tras las palabras del expresidente José María Aznar hablando de refundar el PP para que siga siendo opción de gobierno, Cospedal ha afirmado que el partido necesita un "proyecto claro y solvente". "Creo que no hay victoria sin valores y sin principios, pero creo que esos ideales sí están en el PP", ha recalcado, para subrayar que el centro-derecha "está en el Partido Popular".

Ante las manifestaciones de Aznar de que se quiere enterrar su legado, Cospedal ha dicho que es "poco sospechosa" de eso porque se siente "orgullosísima" de los puestos que ocupó en sus gobiernos. "Nunca he renegado de ella porque fueron momentos muy importantes de mi vida política y profesional", ha aseverado, para añadir: "Conmigo, esa afirmación o esa interpretación no va".