Cospedal reivindica importancia de promover la cultura defensa entre la sociedad

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha reivindicado hoy la importancia de promover la cultura de defensa, "el conocimiento por parte de la sociedad española de la labor que hacen las Fuerzas Armadas españolas dentro y fuera de nuestras fronteras" porque "no se ama lo que no se conoce".

Cospedal ha hecho esta consideración en el Museo del Ejército de Toledo, centro al que se ha referido como "el mejor exponente de esta idea" y al que se ha desplazado esta tarde para inaugurar su nueva iluminación interior, junto al presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán.

Según la ministra, la difusión de la labor que realizan las Fuerzas Armadas "requiere del apoyo conjunto de toda la sociedad, no sólo del Gobierno, el ministerio o los Ejércitos", para que se comprenda que "la milicia no es más que una parte más de la sociedad, no es algo ni contrapuesto ni distinto".

En presencia del general director del Museo del Ejército, el general de brigada Antonio Rajo y del delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Julián Gregorio, entre otros invitados al acto, Cospedal ha abogado por "dar a conocer con más intensidad" la labor de las Fuerzas Armadas, porque "a través de la historia militar de España conocemos nuestra historia".

Y ha agregado: "ya no es sólo que todo lo que hemos sido nos ha traído hasta aquí, es que también es lo que nos tiene que servir de guía para el futuro, el más inmediato, y también el futuro y de ahí la importancia de promover la cultura de defensa".

Por ello ha considerado "un privilegio" asistir hoy en Toledo, a la inauguración de una iluminación que va a servir "servir para arrojar luz a la historia a través de sus gestas militares".

El responsable de Iberdrola se ha mostrado "orgulloso" de colaborar con el Museo del Ejército de Toledo para "poner luz a todo lo que las Fuerzas Armadas vienen haciendo desde siempre por la historia de nuestro país".

Iberdrola ha financiado con 80.000 euros la totalidad del proyecto, que ha sido desarrollado por el personal del Museo, que ha instalado 350 focos en las salas, más de 2.000 lámparas led para iluminar las 700 vitrinas de museo y 40 apliques para los cuadros.