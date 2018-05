Cospedal confía en que haya "responsabilidad en España" y no salga la moción de censura contra Rajoy

Así se ha pronunciado Cospedal en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso tras más de cuatro horas de comparecencia ante la comisión de investigación de la Cámara Baja sobre la supuesta financiación irregular del PP.

Al ser preguntada expresamente si cree que saldrá adelante esa moción de censura que ha presentado Pedro Sánchez, ha dicho que espera que no sea así. "Confío en que no, que haya responsabilidad en España y que no salga", ha enfatizado.

Ante la posibilidad de adelantar las elecciones, como demanda Ciudadanos, la secretaria general del PP ha señalado que "lo mejor para España hoy es tener estabilidad" y se pueda seguir creando empleo, dando un "futuro" a los españoles. "Que se antepongan los intereses partidistas a esto me parece muy triste y creo que eso es lo que piensan la inmensa mayoría de los españoles", ha concluido.