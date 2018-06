Cospedal: "Lo sentimos por España, francamente"

La secretaria general del PP y ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha asegurado este viernes, poco antes de la votación que desalojará al Ejecutivo del Partido Popular del poder, que están "bien" pero que lo sienten por España.

"Lo sentimos por España, francamente", ha afirmado Cospedal, minutos antes de la votación en el Pleno del Congreso de la moción de censura que ha presentado el socialista Pedro Sánchez. Al ser preguntada también cómo es el estado de ánimo en las filas del PP, se ha limitado a decir que "bien, claro".

Por su parte, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrant, ha recalcado --también en los pasillos de la Cámara-- que se siente "orgullosísima de ser del Partido Popular y del presidente Rajoy".

HERNANDO: "NO ES UN BUEN DÍA PARA LA DEMOCRACIA"

El portavoz parlamentario del Grupo Popular, Rafael Hernando, ha admitido que se siente "disgustado de alguna forma" porque le parece que lo que está ocurriendo es "absolutamente injusto". "Emocionados y muy orgullosos del señor Rajoy y de lo que ha hecho todo el Gobierno del PP estos años", ha enfatizado.

A renglón seguido, ha señalado que su formación va a seguir trabajando por España y los españoles, dialogando con el resto de partidos, pero intentando también que Sánchez explique "qué ha hecho y cómo ha trabajado esta moción de censura y los apoyos que ha tenido".

"Creo que, al igual que en el año 81 este Parlamento echó del Gobierno al presidente más importante de la democracia de España, pues ahora también han echado a un presidente que ha sido capaz de derrotar la crisis más grande que ha tenido España y devolver la esperanza a los españoles", ha manifestado.

En este sentido, ha indicado que "no es un buen día para la democracia" ni para el Parlamento. De hecho, ha destacado que el próximo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no va a ser diputado "por primera vez en la historia" y que "no ha ganado las elecciones". En su opinión, esos no son "buenos mensajes para la democracia en unos momentos como éstos".