Cospedal: "Yo no voy a entrar en reproches"

La secretaria general del PP y candidata a la Presidencia del partido, María Dolores de Cospedal, ha rehusado comentar las acusaciones que ha hecho otro aspirante, Pablo Casado, denunciando "zancadillas" de sus rivales: "Yo no voy a entrar en reproches", ha dicho.

En declaraciones en la sede nacional del partido tras reunirse con la dirección de Nuevas Generaciones (NNGG), Cospedal ha asegurado que es "la primera vez" que oye hablar de lo que denuncia Casado, y ha subrayado que le "sorprende mucho" porque ella no ha percibido "cosa semejante".

Más tarde, en declaraciones en La Sexta, ha asegurado que con todos los cargos y militantes con los que habla en su campaña les pide que por favor "ni presionen ni tensionen" ni tampoco "creen heridas que luego no se puedan cerrar".

Y si Casado cree que se han producido pensiones "que lo denuncie", ha dicho Cospedal, quien en cualquier caso ha insistido en que no va a entrar en el rifirrafe.

Así lo ha apuntado también en sus declaraciones, en las que ha asegurado que no piensa estar "contestando a estas cuestiones" porque lo importante para ella es mostrar a los afiliados su proyecto para el partido y explicarles que su candidatura es "la mejor opción para el PP".

No ha querido tampoco responder a las palabras de Casado sugiriendo que fue él, y no ella, el que dio la cara por el partido en los momentos difíciles. "Me parece muy bien que cada uno diga lo que le parece bien", ha dicho.

María Dolores de Cospedal ha defendido que su candidatura es la que "pone antes que nada los intereses generales del partido" y "otras candidaturas presentan otras propuestas, a ellos hay que preguntarles".

Por otra parte, en sus palabras a La Sexta, Cospedal ha insistido en que puede hablar "no solo con Soraya Sáenz de Santamaría, también con otras candidaturas", de tratar de buscar "la mayor integración posible".

Ha recordado que Casado le dijo que no quería por el momento hablar de integración, y "ahora ha cambiado algo la perspectiva" -al decir que no piensa integrarse en ninguna candidatura si pierde-.

En cualquier caso espera que su candidatura logre los apoyos suficientes para ganar, y si no es así ha prometido ponerse a disposición de quien presida el partido.

En sus declaraciones tras la reunión con la dirección de NNGG, Cospedal ha señalado que su intención es que la organización juvenil del PP esté representada en el comité de dirección, una propuesta que también ha hecho la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría.

Los jóvenes tienen que estar más presentes en las decisiones del partido, ha dicho Cospedal, quien en cualquier caso ha recordado que el PP es la formación política que más jóvenes tiene en cargos de responsabilidad, y ha citado así alcaldes, concejales, diputados o senadores.

Ha reconocido que ese mensaje ha podido no calar en la sociedad, y por eso cree que el PP tiene que hacer un esfuerzo importante para que los españoles vean la importancia que le da a los jóvenes.