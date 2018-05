Costa: Hasta 2009 no supe que Camps se comprometió a pagar el congreso del PP

El ex secretario general del PPCV Ricardo Costa ha afirmado hoy que no supo hasta casi un año después del congreso nacional del PP celebrado en Feria Valencia, gracias a una llamada del entonces tesorero del PP, Luis Bárcenas, que Francisco Camps se había comprometido a asumir los gastos de ese cónclave.

Costa se ha pronunciado así en la comisión de Les Corts que investiga la gestión de Feria Valencia, donde ha defendido que ni participó en la contratación ni tomó "ninguna decisión" de cómo organizar el congreso nacional del PP de 2008, que se hizo en Valencia a propuesta de Francisco Camps y donde Mariano Rajoy fue elegido presidente.

Según ha sostenido, casi un año después de celebrado ese congreso, en 2009, le llamó por teléfono Bárcenas para comentarle que "había un compromiso" de Camps de asumir esos gastos, y su respuesta fue que tendría que hablar con el presidente del PPCV, pues él no tenía capacidad ni potestad para hacer pagos de esa "magnitud".

Costa ha añadido que ahí se quedó porque a finales de 2009 fue suspendido de militancia y apartado de sus responsabilidades en el partido, y ha aseverado que durante el tiempo que estuvo como número dos del PPCV no le llegó "ninguna reclamación" de Feria Valencia para que abonaran esos gastos.

Ha admitido que en 2008 hubo una cena para hablar de los "aspectos organizativos" de ese Congreso, aunque mientras él estuvo no se habló de que el PPCV asumiera los gastos del cónclave, sino del lugar donde celebrarlo, o de la movilización de los militantes de la Comunitat para la clausura, ya que eran los anfitriones.

Costa ha añadido que también se comentó en esa reunión que la dirección nacional iba a abrir un concurso para decidir qué empresa lo organizaba -en el que finalmente la elegida no fue Orange Market-, y ha afirmado que no es "consciente" de haber sido miembro del comité organizador del congreso de 2008.

Ha precisado que al concurso para organizar el congreso se presentaron tres empresas, cuyos nombres desconocía antes de la adjudicación porque se presentaron ante la dirección nacional, y que no le extrañó que la finalmente elegida fuera una vinculada a su cuñada, porque llevaba años trabajando para el partido.

El ex secretario general del PPCV ha aseverado que no tiene "ni idea" de si ese importe se habría pagado si no se hubiera reclamado judicialmente, y ha recordado que hace ya "casi diez años" que dejó su cargo en el PPCV.

Costa ha afirmado que desconoce "absolutamente" la relación comercial entre Orange Market y Feria Valencia, y ha hecho hincapié en que no le consta que el PPCV diera "órdenes" a la institución ferial para que contratara con esa empresa de la trama Gürtel, ni que Feria Valencia "financiara al PPCV".

El exdirigente del PPCV ha sostenido que él no medió para que Orange Market trabajara con Feria Valencia, y que desconoce si Camps lo hizo, y ha concluido: "Mi conocimiento sobre la relación comercial" entre la institución ferial y esa empresa de la Gürtel "es escaso".