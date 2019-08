Costa Rica dice que Nicaragua prevé distraer al acusar a su Policía de crimen

El Gobierno de Costa Rica rechazó este viernes una acusación de Nicaragua sobre el supuesto asesinato de un nicaragüense a manos de policías y advirtió que ese país utiliza este tipo de asuntos para "distraer la atención" acerca de los problemas internos que atraviesa.

"Categóricamente, el Gobierno de Costa Rica rechaza cualquier sugerencia de que se tratara de un asesinato o una captura violenta, por lo que la 'enérgica condena' expresada por Nicaragua no es de recibo", señala una nota de respuesta enviada a la Cancillería nicaragüense.

Costa Rica también señaló que "no considera apropiado que Nicaragua se valga de esta situación para iniciar una nueva campaña mediática en contra de Costa Rica, tal como en el pasado reciente ha recurrido como medio para distraer la atención de los problemas internos en ese país".

La Cancillería detalló que el incidente ocurrió el 12 de agosto en territorio costarricense durante un operativo policial en el que los oficiales detectaron a un grupo de personas "que se encontraban realizando actividades ilegales ligadas a posible contrabando de mercancía utilizando un río nacional cercano a la frontera"

"Luego de ser detectados y apercibidos para que se detuvieran, algunos de ellos se dieron a la fuga en sus botes. Según ha informado la Fuerza Pública de Costa Rica, se escucharon al menos dos detonaciones provenientes de dichas embarcaciones, una de la cuales fue encontrada abandonada al día siguiente", indica la información oficial de Costa Rica.

Por este hecho las autoridades detuvieron a cinco nicaragüenses y otro murió.

"Fueron los mismos policías costarricenses quienes solicitaron de inmediato la ayuda de la Cruz Roja para atender al herido, cuyos personeros llegaron al sitio a la brevedad posible", añade el comunicado.

El Gobierno de Nicaragua informó este viernes que denunció a Costa Rica ante el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el "asesinato" del nicaragüense Henry Ruiz López, lo que calificó como un "crimen de lesa humanidad".

La Administración de Daniel Ortega solicitó tanto a la jefa de Acnudh, Michelle Bachelet, como a la CIDH que emitan un llamamiento público instando a Costa Rica a que realice las investigaciones correspondientes y sancione a los responsables.

El Ejecutivo nicaragüense envió el miércoles pasado "su más enérgica condena" al Gobierno de Costa Rica por el "asesinato" del nicaragüense y la "captura de forma violenta" de otros cinco de sus ciudadanos, que fueron liberados un día después.

La versión nicaragüense es que 14 miembros de la Fuerza Pública de Costa Rica, "haciendo uso excesivo de la fuerza y utilización indebida de armas de fuego, ocasionaron la muerte".

Nicaragua sostuvo que no existió justificación para el uso de la fuerza, ya que el nicaragüense no portaba armas de fuego y no opuso resistencia, y además que las autoridades costarricenses "de forma deliberada omitieron prestarle el auxilio humanitario y lo dejaron desangrarse en el lugar".

El Gobierno de Ortega dio por concluida el año pasado una misión de la CIDH y de la Acnudh, así como del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), entes tutelados por la CIDH, en el marco de la crisis que vive Nicaragua desde abril de 2018.

Según Nicaragua, la CIDH y la Oacnudh, entidades ante las que presentó la denuncia contra Costa Rica, quieren asfixiar a Nicaragua.

La Acnudh y la CIDH han responsabilizado al Gobierno de Ortega de "más de 300 muertos", así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores en el marco de la crisis iniciada en abril de 2018.