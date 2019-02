Costa Rica reconoce a la embajadora venezolana designada por Guaidó

El Gobierno de Costa Rica reconoció este viernes como embajadora venezolana a María Faría, quien fue designada por el autoproclamado mandatario interino de ese país y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.

"He tenido el honor y el gusto muy especial de recibir a la señora embajadora María Faría, quien me ha presentado las credenciales del presidente de Venezuela, Juan Guaidó, y le he deseado todo tipo de éxitos en sus gestiones", afirmó el canciller costarricense, Manuel Ventura, en una declaración enviada a los medios.

El Gobierno costarricense aún no ha informado qué sucederá con la representación diplomática del Gobierno de Nicolás Maduro.

La Cancillería costarricense informó en un comunicado que el Gobierno ha dado su reconocimiento a Faría y que en la reunión con Ventura ambos funcionarios "intercambiaron opiniones sobre la situación en Venezuela".

Además, la Cancillería aseguró que da el reconocimiento a la nueva representante venezolana "con fundamento en normas diplomáticas" y en concordancia con "la determinación de reconocer al señor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, anunciada el pasado 23 de enero".

"Costa Rica reitera su firme posición de abogar en todos los foros internacionales por una salida pacífica a la crisis venezolana, por el restablecimiento a la brevedad posible del orden constitucional y por la celebración de elecciones libres en ese país", concluyó el texto oficial.

En una breve declaración distribuida por la Cancillería costarricense, la nueva embajadora venezolana agradeció a Costa Rica por el reconocimiento a su investidura.

Faría fue anunciada por Guaidó el pasado martes 29 de enero como nueva embajadora de Venezuela en Costa Rica, junto a otros representantes diplomáticos para Argentina, Estados Unidos, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, Panamá, Perú y el Grupo de Lima.

Costa Rica no reconoce a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela en su segundo mandato que comenzó el pasado 10 de enero y el 23 de este mes reconoció a Guaidó como mandatario "interino" de ese país.

Además, este país centroamericano ha aceptado "con optimismo" la invitación de la Unión Europea (UE) para formar parte de un grupo de contacto entre países europeos y latinoamericanos, con un mandato inicial de 90 días, con el fin de "acompañar a Venezuela" hacia una salida pacífica y democrática a la crisis, mediante la celebración de elecciones presidenciales.

El grupo estará formado por la UE, así como por varios de sus países miembros, como Francia, el Reino Unido, Alemania, Portugal, España, Holanda, Italia y Suecia, mientras que en la parte latinoamericana están Ecuador, Costa Rica, Uruguay y Bolivia, además de otros Estados que serán anunciados en los próximos días.