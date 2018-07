Costa confía en poder frenar la extradición con un recurso en el TC alemán

El vicepresidente primero del Parlament, Josep Costa, ha afirmado hoy que confía en que puedan frenar la ejecución de la extradición a España del expresidente catalán Carles Puigdemont a través de un recurso ante el Tribunal Constitucional alemán.

En una rueda de prensa en el Parlament, Costa, que colabora con el equipo de defensa de Puigdemont, ha aseverado que es recurrible la decisión de la Audiencia territorial de Schleswig-Holstein de extraditar a España al líder de JxCat por un delito de malversación de fondos, pero no por rebelión.

Si bien esa audiencia es la última instancia ordinaria, el vicepresidente del Parlament ha explicado que los abogados disponen de 30 días para presentar un recurso al Tribunal Constitucional germano y entiende que la extradición no se puede ejecutar hasta que termine ese proceso.

"Mientras no se resuelva este recurso -al TC, que aún no se ha presentado- no habrá extradición", ha subrayado.

Costa ha indicado que tienen "todas las perspectivas de poder ganar" el recurso porque, a su juicio, hay motivos para demostrar que "no es procedente la extradición por malversación".