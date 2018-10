Costa sale en apoyo del ministro de Defensa ante la nueva polémica sobre Tancos

El primer ministro luso, António Costa, salió hoy en apoyo del titular de Defensa, José Azeredo Lopes, después de que se reactivase la polémica por el robo en un almacén militar de Tancos, tras conocerse que un antiguo colaborador del ministro tenía en su posesión documentación sobre el caso.

El robo ocurrido en el centro de Portugal en junio de 2017 no deja de causar controversia en el país, donde este miércoles un antiguo jefe de gabinete del ministro de Defensa, el teniente-general António Martins Pereira, reconoció que recibió en noviembre documentación sobre la recuperación del material robado.

La recuperación del armamento está bajo el punto de mira después de que en septiembre fuesen detenidos varios militares por encubrimiento, ya que, según la tesis de la Fiscalía, todo fue un montaje elaborado por los uniformados para proteger al autor del robo, un exsoldado con el que habían compartido pasado profesional.

Costa, durante el debate quincenal celebrado en el Parlamento, aseguró hoy que ni él mismo ni el ministro de Defensa tenían conocimiento de que existía esa documentación, que fue hoy entregada a la Fiscalía.

"No tengo conocimiento del documento que fue entregado, y la información que tengo es que el ministro de Defensa tampoco tenía conocimiento", afirmó tras ser cuestionado por el diputado conservador Fernando Negrão.

Según Costa, cuando el ex jefe de gabinete recibió la documentación en noviembre, no entendió que hubiese habido ninguna "irregularidad" en la recuperación de las armas, por lo que no se lo comunicó al ministro.

El primer ministro portugués negó además que haya intentado restarle valor al robo de Tancos y consideró "urgente" el esclarecimiento "absoluto" de lo ocurrido, pero pidió que se respete la investigación que está en marcha.

La presión sobre el ministro Azeredo Lopes ha aumentado en las últimas semanas, acusado de descontrol tras lo ocurrido en torno al robo de Tancos y después de la desaparición de una caja de 1.000 municiones que cayó de un furgón militar en un traslado y que nadie echó en falta al hacer inventario.

Esta misma semana, una nueva polémica rodeó a las Fuerzas Armadas lusas después de que saliera a la luz que varios soldados habrían realquilado a turistas las viviendas que el Estado les ofrece para vivir en Lisboa.

Uno de ellos sería precisamente uno de los detenidos por el robo de Tancos, el exportavoz de la Policía Militar portuguesa Vasco Brazão.