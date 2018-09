Covite pide a Marlaska que, en colaboración con el Gobierno galo, dé orden de detener "hasta el último" miembro de ETA

La presidenta del Covite, Consuelo Ordóñez, ha pedido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que, en colaboración con el Gobierno galo, dé orden de detener "hasta el último" miembro de ETA, para proceder a su disolución. Además, ha afirmado que se pondrá a disposición del líder del PP, Pablo Casado, para que, "antes de meter la pata", le consulte.

En una entrevista concedida a diario El Correo, recogida por Europa Press, Ordóñez ha afirmado que lo primero que hizo cuando se reunió con Marlaska, tras el cambio de Ejecutivo, fue pedirle que "disolviera" a la banda.

La presidenta de Covite, que ha mostrado su decepción con el Gobierno de Mariano Rajoy, ha señalado que el ministro de Interior del Gobierno socialista le comunicó que "iba a aprovechar la cumbre del 1 de octubre". "Ellos ya saben que están en Francia. Esa foto final es necesaria para recobrar la confianza en el Estado de Derecho", ha apuntado.

Sobre el acercamiento de presos, ha apuntado que llevan desde el mes de julio haciendo "una gran labor de ingeniería". "Lo que pedimos es razonable y es también lo que los socialistas aplicaron cuando gobernaron. No hay que olvidar que ellos pusieron en marcha la 'vía Nanclares'", ha recordado.

Tras señalar que el Colectivo de Víctimas no exige, sino que "trata de influir", Ordóñez ha insistido en pedir que los presos de ETA "renieguen de la banda".

CASADO

Además, Consuelo Ordóñez ha asegurado que se pondrá a disposición de Pablo Casado para que, "antes de meter la pata", consulten a Covite. "Mira que tienen temas para hacer oposición"-- indica--, "que este Gobierno se lo está poniendo fácil, así que o se ponen a rebufo de las víctimas o estaremos en las mismas de este verano".

"Dijeron barbaridades a raíz de dos terceros grados y metieron la pata. Le digo una cosa, Rajoy no ha hecho caso a ninguna de nuestras exigencias durante siete años. No hubo voluntad política. Y lo que no hizo el PP se lo pido ahora a este Gobierno", expresa.