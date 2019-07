Covite cifra en 331 los actos de enaltecimiento de ETA en tres años e "implora la protección del Estado de Derecho"

La Asociación, que contabiliza los actos que se celebran a favor de miembros de ETA o de la organización terrorista de los que tiene conocimiento, ha afirmado que en los últimos tres años se han realizado 331. De ellos, 130 son homenajes, 85 pintadas, 39 iniciativas en fiestas populares, 30 manifestaciones a favor de la amnistía de los reclusos, 12 'jornadas de lucha' y otras 36 actuaciones diferentes.

La mayoría, 123, han tenido lugar en Gipuzkoa, 90 en Bizkaia, 76 en Navarra, 31 en Álava y una docena en otras provincias o en el extranjero. En lo que va de 2019, se han celebrado 17 homenajes a miembros de la banda en la Comunidad Autónoma Vasca y en la Comunidad Foral, según ha asegurado Covite.

La Asociación de damnificados de ETA ha lamentado, a través de las redes sociales, que los jueces de la Audiencia Nacional hayan archivado "muchas denuncias bajo el argumento de que estos actos no humillan a las víctimas". "Si los jueces de la AN escuchasen a las víctimas del terrorismo, comprobarían que están equivocados. Los homenajes públicos a los terroristas de ETA sí humillan a las víctimas", asegura.

HOMENAJE A BALERDI

En este sentido, destaca el hecho de que el 21 de diciembre de 2017 el miembro de ETA Francisco Javier Balerdi fuera homenajeado en San Sebastián, "ciudad en la que mató a cinco personas", precisamente "bajo la casa de una de sus víctimas".

"Incluso simularon el ruido de los siete disparos, uno por cada asesinato, pero, para la Audiencia Nacional, esto no fue una humillación, sino una 'manifestación de alegría'", ha añadido.

Covite ha asegurado que "estos homenajes quiebran la confianza, destruyen los puentes y provocan nuevas heridas que se suman al vacío, la soledad y al silencio de muchas víctimas que estamos en la sociedad vasca".

LA POSTURA DE EH BILDU

"Sin embargo, desde EH Bildu, en boca de Bakartxo Ruiz, nos piden que los veamos con sentido de la normalidad. ¿Normal es que haya una parte de la sociedad vasca que piense que un terrorista merece un reconocimiento al salir de la cárcel?", ha preguntado.

A su entender, "parte del problema radica en que muchas instituciones vascas se siguen mostrando impasibles e indiferentes, como lo hicieron tiempo atrás ante los crímenes de ETA". "El Gobierno Vasco dice querer acabar con los homenajes, pero sus palabras no se traducen en hechos. Dice que la Ertzaintza considera que no hay elementos de delito en los 'ongi etorris' y, por eso, no los impiden", ha indicado.

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo ha precisado que los 'ongi etorris' son "una estrategia de comunicación política perfectamente diseñada por la izquierda abertzale, e ignorarlo es muy peligroso". "La Audiencia Nacional y el Gobierno Vasco juegan con fuego", ha advertido.

En todo caso, ha señalado que, "por suerte, estos días se está viendo cómo gran parte de la sociedad ha dicho 'basta ya' a la indignidad" ante los homenajes de expresos de ETA. "Este asunto nos afecta a todos.¿Queremos vivir en una sociedad en la que se honra a terroristas y se deja desamparadas a las víctimas? no, ¿verdad?", ha preguntado.

Por ello, ha "implorado protección al Estado de Derecho". Además, ha asegurado que "no es necesario endurecer el artículo 578 del Código Penal, basta con aplicarlo". "Pedimos a la Audiencia Nacional y a los poderes públicos que utilicen sus armas legítimas contra la indignidad", ha subrayado.

Además, ha recordado que "hace unos años la kale borroka tampoco era considerada delito, hasta que los tribunales cambiaron de criterio". "Confiamos en que con los homenajes a etarras también lo terminen haciendo", ha concluido.