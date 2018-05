Crecen las críticas internas en Podemos a Iglesias y Montero por la compra del chalé y la consulta convocada a las bases

Estas críticas han arreciado además a raíz de la decisión que tomaron Iglesias y Montero de convocar a las bases a una consulta para que sean sus militantes los que decidan si su credibilidad y su coherencia se ha visto comprometida por esta operación inmobiliaria.

Esta decisión de celebrar una consulta, que comunicaron a la prensa en una comparecencia de urgencia el pasado sábado por la tarde, ha sido avalada este lunes por los miembros de la Ejecutiva que han acudido a la habitual reunión que este órgano celebra al inicio de cada semana, según ha informado el secretario de Organización, Pablo Echenique.

CONSULTA "INNECESARIA"

Sin embargo, la consulta no cuenta con el respaldo de todos los integrantes de este órgano: el portavoz de Podemos en el Parlamento Europeo y miembro de la Ejecutiva, Miguel Urbán, que no ha participado en la reunión de este lunes por encontrarse en Asturias, ha afirmado que dicha consulta es "innecesaria".

A su juicio, lo que toca ahora es denunciar de manera "tajante" el "acoso" que están sufriendo Iglesias y Montero, pero no celebrar una consulta sobre una cuestión relacionada con un Código Ético que, según ha recordado, "no ha cambiado". "No ha habido nada que haya cambiado para que se justifique esta consulta", ha explicado.

"Me hubiera gustado ver más consultas sobre programas que consultas de este tipo", ha apostillado Urbán, quien no ha querido opinar en concreto sobre la compra de la casa realizada por Iglesias y Montero, como sí hizo el pasado viernes el alcalde de Cádiz, integrante de su misma corriente, los anticapitalista.

La dirección de Podemos Andalucía, controlada por este sector anticapitalista a través la secretaria general, Teresa Rodríguez, sí ha querido ir más allá en sus críticas y se ha alineado con las opiniones manifestadas por 'Kichi', que el viernes reivindicó su "piso de currante" y defendió la necesidad de qe los cargos de Podemos vivan "como gente corriente para representarla".

El secretario de Comunicación de Podemos en esta Comunidad, Pablo Pérez Ganfornina, ha advertido este lunes de que Iglesias y la Montero "no valoraron bien el impacto" que tenía en la opinión pública la adquisición del chalé y ha dicho sentirse más de acuerdo con "la coherencia" del alcalde de Cádiz.

En rueda de prensa, Pérez ha considerado que es "obvio y sería de una ceguera enorme" negar el impacto que ha tenido este asunto y "no se midió bien". "La respuesta la tienen que dar las bases", ha señalado Pérez, quien, no obstante, ha asegurado que personalmente no ha tomado aún la decisión de si participará o no en la consulta.

También se ha mostrado crítico con la decisión que adoptaron Iglesias y Montero de comprar su chalé el secretario general del partido en Asturias, Daniel Ripa. "No me gusta y me ha dolido", ha reconocido, antes de dejar claro que no pretende ni quiere decir lo que tienen que hacer las personas.

No obstante, ha señalado que en el Principado, la formación morada "tiene un código ético mucho más estricto que en el Estado". "En mi caso cobro 12 pagas de 1.965 euros, he donado 40.000 euros desde el inicio de la legislatura, vivo en un piso de alquiler en el barrio de Pumarín que me cuesta 300 euros y ese dinero fluye a proyectos sociales", ha explicado.

"Queremos dar el mensaje de que de la crisis y la precariedad que estamos sufriendo saldremos todos juntos, no saldremos primero unos y luego otros, ese es el compromiso que yo asumo y que no espero que los demás lo hagas, pero lo considero la forma en la que yo veo que hay que actuar", ha añadido.

Asimismo, Ripa se ha mostrado descontento con la decisión del secretario general y la portavoz parlamentaria de convocara a las bases a una consulta para decidir sobre su futuro. "Creo que no hablar de precariedad, de corrupción y de otras cosas y que hablemos de la decisión privada y personal de nuestros dirigentes creo que es peligroso y no es bueno. No es algo de lo que tendríamos que estar debatiendo esta semana", ha dicho.

Eso sí, el líder asturiano ha criticado la "intolerable persecución que están viviendo Pablo Iglesias e Irene Montero, con la mayor campaña de acoso y derribo de la Democracia". Una persecución que va, a su juicio, "desde el hospital hasta su domicilio y hasta cualquier aspecto de su vida privada", algo que no se ha visto anteriormente y que considera "peligroso a nivel democrático".

PIDEN QUE RETIREN LA CONSULTA: ES UNA "IRRESPONSABILIDAD"

De igual modo, la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, ha manifestado este lunes que espera que el secretario general y su pareja y portavoz parlamentaria "retiren" la consulta convocada sobre su continuidad en el cargo tras la polémica adquisición de un chalé, porque considera que es una "irresponsabilidad" e implica "cargar sobre la espalda" del partido una decisión personal: "Las consultas están para otras cosas".

"Esta decisión es de ellos dos, de su vida privada y es un error someterlo a consulta y confío en que estén a tiempo de retirarla", ha subrayado este lunes Ruiz-Huerta en declaraciones a La Sexta recogidas por Europa Press.

La diputada regional, que ha avanzado que no participará en la votación si ésta se mantiene, considera que con la convocatoria "han conseguido que toda la organización se implique en una decisión de ámbito personal". Cree que es una "irresponsabilidad" que un asunto "privado" se "cargue sobre la espalda" de la formación.

Para Ruiz-Huerta, sería "más interesante" someter a votación de los inscritos de Podemos "un nuevo código ético que hablara del estilo de vida de sus miembros". Dice que este tipo de consultas "deberían" convocarlas los órganos políticos y los consejos ciudadanos y "tendrían que versar exclusivamente de cuestiones políticas".

En la misma línea que Ruiz-Huerta se expresó este sábado, tras conocer la decisión de convocar la consulta, el diputado en la Asamblea de Madrid Isidro López, también del sector anticapitalista, quién acusó a los líderes de "dinamitar Podemos como organización" y "reducirla a un aparato de legitimación de los caprichos sus líderes". "Ya lo era. Pero ahora a la vista de todos", afirmó en Twitter.

En Navarra, las críticas también han llegado desde el portavoz del grupo parlamentario, Carlos Couso, quien, no obstante, mantiene una disputa con la dirección actual del partido en esta Comunidad tras la expulsión de la anterior secretaria general, Laura Pérez.

El todavía portavoz parlamentario de Podemos en Navarra --a pesar del conflicto con la dirección-- ha asegurado que la compra del chalé "denota cierta mentalidad pequeño burguesa que no cuadra con los principios fundacionales" del partido y, además, ha reclamado que se anule la consulta que han convocado para preguntar a las bases si deben dimitir.

En todo caso, en el caso de que finalmente decida participar en dicha consulta, ha avanzado que votará "claramente" que no sigan en sus puestos porque, a su juicio, de un tiempo a esta parte el partido "parece que va de desastre en desastre, hasta la derrota final".

Por el contrario, varios secretarios generales y portavoces parlamentarios autonómicos del partido han cerrado filas este lunes con Iglesias y Montero. Es el caso de los líderes de Podemos en Extremadura, Álvaro Jaén; y Castilla y León, Pablo Fernández; del portavoz del Parlamento balear, Alberto Jarabo; o del secretario de Comunicación en el País Vasco, Andeka Larrea.