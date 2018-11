Crespo dice que Beltrán Gutiérrez ordenó cambiar facturas del PP a Fundescam

El considerado número dos de la Gürtel, Pablo Crespo, ha señalado hoy que el exgerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez le dio "instrucciones para cambiar facturas" del partido a favor de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam), si bien ha dicho desconocer si la expresidenta regional Esperanza Aguirre estaba al tanto.

El ex secretario de Organización del PP gallego, en prisión condenado a más de 55 años por el caso Gürtel, ha comparecido hoy en la comisión de investigación de la financiación del PP en la Cámara Baja, donde ha reiterado la existencia de un sistema de sobresueldos y pagos en b en el partido.

A preguntas del diputado de Ciudadanos Toni Cantó sobre si el PP le ordenó cargar actos del partido a Fundescam, Crespo ha explicado que "en su momento" Gutiérrez, imputado en varias causas de corrupción, le dio "instrucciones para cambiar facturas".

Sin embargo, no ha podido "asegurar" si Aguirre conocía esta orden ni quién pidió a Gutiérrez que la diera: "Quien habló conmigo fue el señor Gutiérrez (...) Yo no he tenido ninguna conversación con la señora Aguirre".

También ocurrió en Valencia, pero en ese caso, ha dicho Crespo, fue el ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa quien le pidió que facturasen los actos de campaña de 2007 y 2008 que habían realizado para el PP a empresarios con el objetivo de que fuesen éstos quien abonasen la deuda del partido.

En el juicio a la Gürtel valenciana, Costa -condenado a 4 años de prisión- apuntó a los entonces presidentes de la Generalitat y de las Cortes Valencianas, Francisco Camps y Juan Cotino, respectivamente, como las personas que idearon dicho método de financiación.

Y aunque no ha eludido su "responsabilidad" al consentir "una cuestión así", ha explicado a los diputados que su obligación era intentar cobrar lo que el partido debía a las empresas de la Gürtel y que fue el cliente, es decir, el PP, quien les dijo cómo tenían que cobrar.

"Yo me opuse a la solución de Costa pero dijo: O cobráis así o no cobráis", ha precisado Crespo, que ha estado en todo momento acompañado de su abogado, Miguel Durán.