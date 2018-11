Crespo: Los pagos en B en PP de Galicia estaban instalados institucionalmente

El considerado número dos de la Gürtel, Pablo Crespo, ha afirmado hoy en el Congreso que en el PP de Galicia existía una "dinámica de donativos y pagos en B" que estaba "instalada institucionalmente" y que se extendía a otras formaciones políticas.

El ex secretario de organización del PP gallego, condenado a más de 55 años de cárcel por la Gürtel, ha comparecido hoy en la comisión de investigación de la financiación del PP en la Cámara Baja, donde se ha reafirmado en anteriores declaraciones en las que habló de un sistema de financiación irregular del PP.

"Había donaciones irregulares, no creo que fueran ilegales, de empresarios, y efectivamente había una contabilidad que no estaba en la contabilidad del partido", ha precisado.

Aunque no ha responsabilizado directamente al anterior presidente del PP y del Gobierno, Mariano Rajoy, de conocer este supuesto sistema, Crespo ha dicho que generalmente "todos los secretarios del PP conocían la actividad que llevaba el señor (Luis) Bárcenas", antiguo tesorero del partido.

"No he hablado de Rajoy", ha dicho Crespo, y ha añadido que, pese a que no es probable que "un secretario general entre hasta el detalle de lo que hace un gerente", sí debe conocer "los aspectos globales de cómo se financia un partido" o de "si recibe donativos".

El secretario general, ha añadido, "obviamente" debe tener un conocimiento "global" de lo que hacen sus colaboradores.

Crespo ha reiterado que en su época como secretario de organización del PP de Galicia y como diputado autonómico se pagaban "sobresueldos" no solo a políticos, sino también a periodistas, pero ha eludido dar nombres concretos porque no es "elegante ni conveniente", dado que los que ostentaban cargos públicos ya están alejados de la política.

Ha dicho que cuenta con documentación que demuestra que dirigentes del PP gallego tienen motivos para "callarse" y ha precisado que el que fuera presidente de la Xunta Manuel Fraga y secretario general del PP Gallego Xosé Cuiña conocían que se pagaban sobresueldos pero no los cobraban, mientras que ha guardado silencio cuando se le ha preguntado por otros dirigentes del PP de Galicia, entre ellos Mariano Rajoy.

Crespo ha explicado que el pago de sobresueldos era una práctica generalizada y que "los donativos iban a un partido o a otro" y no solo al PP: "Los empresarios en algunos casos venían de ver al representante de BNG o del PSOE, porque todos los partidos se financiaban igual".

Hasta tal punto que, como dijo en anteriores declaraciones públicas, ha reconocido que solo el 35 % del dinero que se movía en las campañas de Galicia era legal.

Y aunque ha dicho que sus referencias son "indirectas", ha señalado que cuando él dejó sus responsabilidades en el partido cree que esa dinámica siguió produciéndose ya que estaba "instalada institucionalmente".