Crida avala avanzar hacia la república sin renunciar a ninguna vía pacífica

El congreso fundacional de la Crida Nacional per la República ha aprobado este sábado por una amplia mayoría la ponencia política, que aboga por avanzar en el objetivo de la independencia, dando prioridad al diálogo pero sin renunciar a ninguna otra vía pacífica.

El representante de la corriente liberal Marc Guerrero ha presentado la ponencia ideológica ante los 4.200 participantes en el congreso fundacional de la Crida, que tiene lugar en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona.

El texto ha sumado 1.280 votos a favor, 8 en contra y 13 abstenciones, recabando menos apoyos que la ponencia organizativa (2.125 síes, 11 noes y 63 abstenciones) porque parte de los congresistas ya habían salido de la sala para votar en urna los candidatos a la dirección.

El documento aprobado no renuncia "a ninguna vía pacífica y no violenta para hacer efectiva" la "república" catalana y, para este objetivo, apuesta por "el diálogo como vía política preferente, que no exclusiva".

Fija además como vías de solución al conflicto catalán "el referéndum de autodeterminación vinculante, efectivo y acordado", y "la libertad de los presos políticos y el regreso de los exiliados".