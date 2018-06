Cristina Coto dimite como presidenta de Foro Asturias

La presidenta de Foro, Cristina Coto, ha anunciado hoy su decisión de dimitir al frente del partido tras ser desautorizada por la Comisión Directiva de esta formación en relación a su decisión de cambiar la situación laboral de una de las asesoras del grupo parlamentario.

En una comparecencia ante los periodistas en la que no ha admitido preguntas, Coto ha señalado que abandonará también su cargo como portavoz en la Cámara asturiana, en la que Foro cuenta con tres de los 45 diputados, aunque no ha aclarado si continuará formando parte del grupo parlamentario.

"Seguramente demasiado tarde he alcanzado a entender que para estar y no ser, es mejor no estar. Tampoco a Foro le hace ningún bien una presidenta que no tiene capacidad para tomar decisiones sin intervención externa", ha añadido.

La Comisión Directiva de Foro -en el que Francisco Álvarez-Cascos es el secretario general- acordó el miércoles por 21 votos a favor y uno en contra respaldar el criterio de sus diputados Pedro Leal y Carmen Fernández de no modificar la estructura de personal del grupo parlamentario planteada por Cristina Coto.

Coto planteó en el Parlamento asturiano que una empleada del grupo pasara de trabajar media jornada a hacerlo a jornada completa, petición a la que después mostró su oposición por escrito la diputada Carmen Fernández al no haberla consultado al partido.

La hasta ahora presidenta de Foro acusó el pasado viernes a Francisco Álvarez-Cascos de estar detrás de una operación que había provocado una crisis política en su seno por una decisión sobre el personal del grupo parlamentario similar a otras que "nunca" hubo que consensuar "con nadie más que con el secretario general".