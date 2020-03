Críticas a la Monarquía en el pleno del Congreso sobre coronavirus

El pleno extraordinario del Congreso para abordar la crisis del coronavirus no ha escapado a las críticas a la Monarquía y más en concreto al rey emérito Juan Carlos I, y las alusiones han estado presentes en las intervenciones de los portavoces de ERC, Unidas Podemos, Compromís y Más País.

Precisamente, el portavoz de este último, Íñigo Errejón, ha asegurado ante la Cámara que hoy sería un "magnífico día" para que la Corona anunciara que el rey emérito dona a la sanidad pública los 100 millones que "presuntamente recibió ilegalmente de Arabia Saudí".

Errejón ha situado la petición en el "difícil" escenario actual y ha subrayado que "quien más tiene, debe arrimar el hombro".

Un poco antes, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, finalizaba su intervención con un llamamiento a protestar ante el mensaje televisivo que Felipe VI ofrecerá esta noche a la ciudadanía por el coronavirus.

"Nos vemos en los balcones. Hoy a las ocho para aplaudir a quien nos da y a las nueve para protestar contra quien nos quita", ha sugerido el portavoz en su última intervención.

En un primer discurso, Rufián también había lanzado una advertencia a la Monarquía al anunciar que investigarán "hasta el último euro de 'business' con los sátrapas saudíes, ya sean pretéritos, eméritos o futuros".

"A los que hoy están utilizando miserablemente esta crisis como una cortina de humo para tapar sus vergüenzas y sus corruptelas, investigaremos hasta el último euro", ha insistido el portavoz de la formación republicana.

También el diputado de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha aprovechado su participación en el pleno para subrayar la crisis de la Corona.

"La patria no es un himno, no es una bandera y no es, hoy menos que nunca, un rey", ha señalado este diputado.

"Lo que están diciendo los balcones y las ventanas es que la patria es la gente que vive y trabaja en nuestro país y las instituciones comunes de todos", ha señalado.

Mientras el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, ha arremetido contra el jefe del Estado y ha dicho que "no ha estado a la altura".

"No ha estado a la altura, llega tarde y hoy creo que debería pedirle lo que le va a pedir muchísima gente a las nueve de la noche", en referencia a que devuelva a la sanidad pública los polémicos 100 millones recibidosde Arabia saudí, sumándose a la petición de Errejón.

"Y los aplausos a la sanidad pública se conviertan así en un refuerzo económico", ha concluido el diputado de Compromís.