Críticos de IU exigen la dimisión de Garzón y la convocatoria de una Asamblea Federal Extraordinaria por las andaluzas

Dos de las corrientes críticas de Izquierda Unida han exigido este lunes al coordinador federal, Alberto Garzón, que asuma responsabilidades, empezando por dejar su cargo, y promueva un "debate profundo" que culmine en una Asamblea Federal Extraordinaria tras los malos resultados de las elecciones andaluzas, en los que se ha demostrado, a su juicio, que la estrategia de la dirección y la confluencia con Podemos, tal y como está diseñada, no está funcionando.

En concreto, ha sido el colectivo liderado por el diputado valenciano Ricardo Sixto, conocido como la Coordinadora de militantes independientes de IU, el que ha pedido a Garzón que ponga su cargo a disposición de la organización, al considera que "ya no está en condiciones de liderar el proyecto".

"La situación es alarmante y es evidente que es necesario un giro en la estrategia de IU, una rectificación", han reclamado en un comunicado, en el que denuncian la falta de autocrítica, a su juicio, de la dirección federal y del propio Garzón.

A su parecer, "la estrategia de la dirección de IU reincide en errores que mantienen la tenencia al descenso en apoyo electoral". "La incapacidad para atraer el voto que ha perdido el PSOE debe ser analizada. Para los independientes de IU tiene que ver con los mensajes lanzados, el tipo de campaña y un mal análisis de la realidad política y social", señalan.

Además, consideran que "ha vuelto a quedar claro que las coaliciones no suelen sumar". "O multiplican, si ilusionan a propios y extraños, o restan, cuando siembran confusión o desconfianza entre los propios votantes y no atraen a nadie nuevo. La línea demasiado dura durante la campaña no ha resultado atractiva para muchos votantes del PSOE que han ido a la abstención", critican.

VOTANTES DE IU Y EL PSOE, "HUÉRFANOS"

"Una parte de la base social y electoral de IU y también votantes del PSOE se encuentran huérfanos de representación política y se están instalando en la abstención. El problema no es confluir, somos una fuerza política acostumbrada a formar coaliciones. El problema fundamental ha sido y nos tenemos que va a seguir siéndolo, una desconexión importante entre los mensajes que se lanzan y lo que buena parte del electorado de izquierda está demandando. Se ha instalado una desconfianza importante hacia nuestras candidaturas", lamentan.

Por su parte, el Colectivo '+izquierda', en el que se integran la eurodiputada Paloma López y el dirigente José Antonio García Rubio, ha pedido que se lleve a cabo un debate profundo de toda la organización que culmine en una Asamblea Federal Extraordinaria.

Así lo han pedido en la reunión de la Comisión Colegiada de Izquierda Unida que se ha celebrado este lunes para valorar las elecciones en Andalucía, según ha informado en un comunicado esta corriente crítica, que ya se enfrentó a Garzón en la última Asamblea Federal.

En esta línea, han avisado de que "no habrá salida para el conjunto de la izquierda sin un análisis alejado de frivolidades, quimeras y de la culpabilización de otros". "Hoy más que nunca las circunstancias nos exigen sinceridad y rigor. Cualquier otra propuesta que se aleje de la realidad está condenada al fracaso y ahondará en la gravedad de una crisis política que ya se adentra en nuestras instituciones", añaden.

EL MODELO DE CONFLUENCIA NO HA SIDO ACEPTADO POR EL ELECTORADO

Al igual que la corriente de Sixto, también señalan que la pérdida de la pérdida de un millón de votos en las pasadas elecciones generales y de 285.000 en las últimas andaluzas demuestran que "el modelo de confluencia puesto en marcha no ha sido aceptado por el electorado".

"Es imperativo adaptar democráticamente nuestra estrategia a las nuevas realidades políticas y sociales y a la tarea antes mencionada", aseguran, tras dejar claro que sí coinciden "con quienes piensan que en la etapa política que se abre es precisa la mayor confluencia con el movimiento obrero organizado, el movimiento feminista, el ecologismo y con quienes luchan por la profundización de las libertades democráticas para combatir las políticas neoliberales y reaccionarias de la derecha y la extrema derecha, que abren el camino a nuevos modos de fascismo".