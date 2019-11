Cruz defiende que Sánchez habló de traer a Puigdemont en nombre del Estado y no del Gobierno

El candidato del PSC al Senado por Barcelona, Manuel Cruz, ha afirmado este miércoles que cuando el candidato a la Presidencia del PSOE, Pedro Sánchez, habló en el debate del lunes de traer a España al expresidente Carles Puigdemont lo hizo en nombre del Estado y no en el del Gobierno.

"Ha hablado como presidente del Estado, no como presidente del Ejecutivo. En ningún caso afecta a la separación de poderes", ha argumentado Cruz en una rueda de prensa en la Agència Catalana de Notícies (ACN), en la que ha añadido que la voluntad de Sánchez era mostrar el apoyo del ejecutivo al judicial.

Además, ha añadido que a nivel internacional, el representante del Estado es el presidente del Ejecutivo y que es normal que el presidente en funciones diga en un debate electoral cuál es su actitud al respecto.

La polémica saltó en el debate del lunes en el que Sánchez se comprometió "a traerlo de vuelta a España y a que rinda cuentas ante la justicia", algo que ya en el mismo debate y de forma inmediata el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, le hizo notar, al subrayar que serían los tribunales los que decidirían sobre el expresidente catalán.

SÁNCHEZ EN "PLURAL MAYESTÁTICO"

Preguntado por si lanzar ese menaje como un compromiso en el debate no lleva a confusión, Cruz ha pedido no cogerse solo a la palabra compromiso y recoger toda la frase, y ha insistido en que no hablaba como jefe del Ejecutivo sino como representante del Estado en el exterior y que lo hacía "en plural mayestático".

Sánchez ha realizado este mismo martes una entrevista en la que ha utilizado el mismo argumento y ha explicado que la Fiscalía General del Estado ha pedido al juez instructor activar la euroorden contra Puigdemont: "¿Y la Fiscalía de quién depende?", ha dicho en referencia a que depende del Gobierno.

Puigdemont ya ha contestado en un punte en Twitter recogido por Europa Press que considera que no hay separación de poderes, y Cruz le ha replicado que un Gobierno puede instar a la Fiscalía a un determinado comportamiento, que lo hacen gobiernos de muchos países europeos y que las palabras de Puigdemont son poco menos que decir que "muchos países europeos no son Estados de Derecho".

VOX Y EL INDEPENDENTISMO

Sobre el crecimiento que las encuestas otorgan a Vox en las elecciones del 10 de noviembre, ha explicado algunos de sus factores, entre los que ha destacado que "la derecha los ha blanqueado dentro de gobiernos autonómicos".

Con todo, también ha recordado la máxima 'Rajoy es una fabrica de independentismo' para reflexionar sobre si el independentismo ha sido "una fábrica de simpatizantes de Vox, porque explícitamente Vox ha utilizado el independentismo" para hacer crecer sus graneros electorales.

Ha aclarado que "decir que puede tener responsabilidad el independentismo en el crecimiento de Vox, en ningún caso es compararlos, sino decir que alguna conducta del independentismo ha tenido determinados efectos".

A modo de ejemplo, ha planteado la cuestión de si hay relación entre el independentismo y la violencia: "¿Hablar de esto quiere decir que el independentismo no es pacífico? No. Uno puede plantearse que es pacífico y después plantearse hasta qué punto hay relación".

"El independentismo es evidentemente pacífico y no tiene nada que ver con la violencia y el independentismo es pacífico y no tiene nada que ver con Vox, pero esto no quiere decir que puedan provocar un efecto indeseado. En sociología se les llama efectos perversos o indeseados", ha concluido.