Cruz defiende que tras el 10N no se repetirán "actitudes intransigentes"

El presidente del Senado, Manuel Cruz, ha defendido que tras la repetición electoral del 10 de noviembre los partidos harán una "reflexión" y no se repetirán "actitudes intransigentes" que se han visto en los últimos meses, "ya no por buenismo -ha dicho-, sino por supervivencia".

"¿Acaso algún partido político no sacará lecciones de su aumento o pérdida de votos? Creo que los partidos tendrán que hacer y harán una reflexión sobre lo que ha pasado y el escenario no será el mismo (...) Posiblemente se producirá una cierta reordenación o recomposición", ha dicho en una entrevista en Ràdio 4.

Y ha recalcado: "Estoy casi convencido de que actitudes intransigentes que ha habido hasta ahora, a partir del 10N no se repetirán, ya no solo por buenismo, sino por supervivencia".

Cruz no ha querido abundar sobre qué partido tiene una mayor cuota de responsabilidad en la repetición electoral, y tampoco en quién ha practicado más estas actitudes intransigentes a las que hace referencia.

"No me toca analizar qué han hecho unos y otros. Lo que es evidente es que si hubiera habido transigencia por parte de todos, no estaríamos en esta situación. Esto lo podemos aceptar todos. Si hubiera habido diálogo y moderación, evidentemente no estaríamos en esta situación", ha continuado.

En este sentido, ha pedido rehuir los análisis "personalistas" y centrarse en hablar de "política", entendida como una "herramienta" que permite resolver los problemas de los ciudadanos.

Aunque ha subrayado que "ningún partido puede estar contento" con la repetición electoral, ha reivindicado que "si las nuevas elecciones sirven para que haya un Gobierno estable, estará bien pagado este precio".

Y es que, en su opinión, es preferible volver a las urnas y lograr estabilidad, antes que vivir un "infierno de legislatura" que saltara por los aires en unos meses.