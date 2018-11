Cs urge a Casado a explicar la "pinza a 3" para que el PP controle el Supremo

La portavoz de Cs, Inés Arrimadas, ha urgido al líder del PP, Pablo Casado, a que explique inmediatamente "la pinza a tres", entre su partido, el PSOE y Podemos para intentar controlar el Tribunal Supremo y las sentencias que se dicten sobre su corrupción.

"Esto no se despacha con una rectificación", ha advertido Arrimadas al referirse a las disculpas que ha pedido el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, sobre el mensaje interno de wasap en el que afirma que el pacto con los socialistas para renovar el CGPJ permitiría al PP controlar "desde detrás" al Supremo, dado hoy a conocer por el diario "El Español".

A su juicio, "parece una película de mafiosos" lo que revela este comentario de Cosidó, ha dicho en una rueda de prensa en la sede de Alcalá al término de la reunión de la Ejecutiva permanente, insistiendo en que todo el mundo entiende que "esto no es un chiste de mal gusto o una palabra inapropiada en un chat".

Lo que revela este mensaje, ha señalado, es que se ha producido un "reparto vergonzoso" de los jueces y hoy ya se sabe por qué el PP ha permitido que el PSOE y Podemos controlen la mayor parte de los magistrados del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Y lo ha hecho, según la portavoz, porque con esta maniobra pueden intentar tener bajo control a la Sala Segunda del Supremo, que es la que juzgará la corrupción del PP.

Esta "pinza" contra la independencia judicial se hace además en un momento en el que más hay que reforzar la confianza en la Justicia, al referirse a la causa del "procés".

No obstante, Arrimadas ha manifestado plena confianza en la independencia judicial y ha asegurado que el PP no va a conseguir su objetivo y, de hecho, ha señalado que los jueces y fiscales están de huelga para pedir más recursos pero también para que se les respete.

Por eso, ha exigido que Casado "no se esconda" y dé la cara y ha cargado también contra Podemos por entrar en este juego: "a los señores de Podemos no es que les molestara que el PP y el PSOE eligieran a los jueces, lo que les molestaba era que no los elegían ellos".